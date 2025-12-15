recherche
S.T.A.L.K.E.R. 2 : du contenu bonus à venir demain
Après une année surtout faite de correctifs et d'améliorations, l'équipe de S.T.A.L.K.E.R. 2 souhaite proposer un peu de contenu GRATOS à la communauté, et ce sera chose faite ce 16 décembre (demain donc) pour tous les supports.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que d'autres n'auraient pas hésité à vendre tout cela quelques euros puisque l'on parle de l'ouverture d'une toute nouvelle zone à l'ouest de la carte, proposant :

- Un nouveau hub à personnaliser
- 7 zones à explorer
- 6 nouveaux personnages
- Un scénario de 8 quêtes
- Une arme supplémentaire (le GP37V2)

N'oublions pas que 2026 devrait marquer une nouvelle étape dans le suivi avec le reveal de la première grosse extension (faudra payer hein).

publié le 15/12/2025 à 15:23 par Gamekyo
altendorf publié le 15/12/2025 à 15:29
D’ailleurs c’est moi ou la sortie sur PS5 n’a pas fait plus de bruit que cela ? Il manque toujours des choses pour que l’expérience soit optimale ?
stardustx publié le 15/12/2025 à 15:49
16 novembre quitte le GP
16 décembre ajout de contenu

sympa
pcverso publié le 15/12/2025 à 16:17
En 2026 il y aura aussi le passage du moteur a la dernière version de l'ue5
sasquatsch publié le 15/12/2025 à 21:19
Ma version sous blister attendra encore un peu...et pourraprofiter de version semi definitive en top conditions...bon jeu a tous
