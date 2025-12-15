S.T.A.L.K.E.R. 2 : du contenu bonus à venir demain

Après une année surtout faite de correctifs et d'améliorations, l'équipe desouhaite proposer un peu de contenu GRATOS à la communauté, et ce sera chose faite ce 16 décembre (demain donc) pour tous les supports.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que d'autres n'auraient pas hésité à vendre tout cela quelques euros puisque l'on parle de l'ouverture d'une toute nouvelle zone à l'ouest de la carte, proposant :- Un nouveau hub à personnaliser- 7 zones à explorer- 6 nouveaux personnages- Un scénario de 8 quêtes- Une arme supplémentaire (le GP37V2)N'oublions pas que 2026 devrait marquer une nouvelle étape dans le suivi avec le reveal de la première grosse extension (faudra payer hein).