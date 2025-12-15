Un trailer et une date de sortie pour LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir

On avait oublié de l'aborder parmi les représentants des Game Awards mais réparons de suite les choses en ce petit matin calme :sortira donc le 29 mai 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, puis plus tard la même année sur Nintendo Switch 2 (pas plus de précisions).Les fans du chevalier noir, qu'importe l'âge, pourront donc découvrir la plus ambitieuse adaptation à la sauce LEGO avec un gros monde ouvert, plus de 100 persos/costumes, plusieurs véhicules et tout simplement une campagne réinterprétant à la sauce humour les différents films dont les 3 de Nolan et le plus récent The Batman.