Un trailer et une date de sortie pour LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir
On avait oublié de l'aborder parmi les représentants des Game Awards mais réparons de suite les choses en ce petit matin calme : LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira donc le 29 mai 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, puis plus tard la même année sur Nintendo Switch 2 (pas plus de précisions).
Les fans du chevalier noir, qu'importe l'âge, pourront donc découvrir la plus ambitieuse adaptation à la sauce LEGO avec un gros monde ouvert, plus de 100 persos/costumes, plusieurs véhicules et tout simplement une campagne réinterprétant à la sauce humour les différents films dont les 3 de Nolan et le plus récent The Batman.
Le truc qui est marrant, c’est qu’il doublait aussi Superman dans les films, version Henry Cavill.
En tout cas, les jeux Lego, c’était pas trop mon délire, mais je sais pas, celui-là, il m’attire.