Dragon Quest VII Reimagined : un trailer pour les différents personnages principaux
En ce retour au calme de l'actualité, Square Enix nous propose un rapide tour du casting principal de Dragon Quest VII Reimagined par le biais d'un petit trailer pour chacun des persos jouables avec extraits de scénettes et de combats.

Prévu pour début février 2026 sur PC/PS5/XBS ainsi que sur Switch 1 comme 2, cette réinterprétation proposera de revivre ce morceau d'histoire de l'ère PS1 mais avec un rythme beaucoup plus soutenu dans son fil rouge, tout en supprimant des annexes peu appréciées pour à la place proposer du contenu narratif inédit dont une fin secrète à débloquer.











publié le 15/12/2025 à 09:48 par Gamekyo
gasmok2 publié le 15/12/2025 à 10:15
Je trouve qu'avec cette DA, le style très caractéristique de Toriyama s'estompe complètement, c'est dommage.
alucardhellsing publié le 15/12/2025 à 10:24
day one !
mattewlogan publié le 15/12/2025 à 12:18
Top
snave publié le 15/12/2025 à 14:51
gasmok2 Perso je trouve pas.

À part ça, day one.
ouken publié le 15/12/2025 à 17:24
gros grso day one !!!
