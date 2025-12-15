Dragon Quest VII Reimagined : un trailer pour les différents personnages principaux

En ce retour au calme de l'actualité, Square Enix nous propose un rapide tour du casting principal depar le biais d'un petit trailer pour chacun des persos jouables avec extraits de scénettes et de combats.Prévu pour début février 2026 sur PC/PS5/XBS ainsi que sur Switch 1 comme 2, cette réinterprétation proposera de revivre ce morceau d'histoire de l'ère PS1 mais avec un rythme beaucoup plus soutenu dans son fil rouge, tout en supprimant des annexes peu appréciées pour à la place proposer du contenu narratif inédit dont une fin secrète à débloquer.