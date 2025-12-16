recherche
FFVII Remake : démo dispo sur Xbox et Switch 2
Un rapide article pour vous dire que Square Enix vient de livrer une démo jouable de son Final Fantasy VII Remake – Intergrade sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, deux supports qui accueilleront le titre le 22 janvier 2026. La démo vous offrira le début de l'aventure, donc la séquence du Réacteur Mako, avec possibilité de transférer sa sauvegarde vers le jeu complet tout en récupérant deux accessoires.

L'éditeur rappelle en outre qu'en cas de précommande numérique, vous pourrez récupérer gratuitement un exemple du FFVII d'origine (enfin la version HD quoi).

publié le 16/12/2025 à 08:44 par Gamekyo
commentaires (26)
link49 publié le 16/12/2025 à 09:48
Je suis en train de la télécharger sur Switch 2.
ouken publié le 16/12/2025 à 09:51
Fait pas ça malheureux c'est comme un malware ce jeux
rogeraf publié le 16/12/2025 à 10:10
Mieux vaut tard que jamais pour cette vieillerie PS4 de 2020
ratchet publié le 16/12/2025 à 10:16
Ah mais je croyais que c’était rebirth qui sortait pas remake bordel 42ans de retard
fuji publié le 16/12/2025 à 10:18
Rogeraf je suis pas au chomage et je telecharge en jouant a clair obscur la Rogeraf
nakata publié le 16/12/2025 à 10:42
Fais sur PS5. Je l’ai trouvé très redondant ce jeu … malgré le soin bienvenu apporté à ce remake
jenicris publié le 16/12/2025 à 10:48
La régalade pour ceux qui l'ont pas fait. Un des meilleurs jeux de 2020
guiguif publié le 16/12/2025 à 11:03
Le Goty 2020
rogeraf publié le 16/12/2025 à 11:04
fuji
rogeraf publié le 16/12/2025 à 11:05
guiguif non le futur goty 2026
guiguif publié le 16/12/2025 à 11:15
rogeraf

FF7 Remake Goty 2020
FF7 Rebirth Goty 2024
FF7 R******* Goty 202*

rogeraf publié le 16/12/2025 à 11:40
guiguif FF7 Goty 1997 Playstation
jenicris publié le 16/12/2025 à 11:47
senseisama je l'ai fini deux fois, PS4 et PS5. J'allais pas attendre 5 ans pour un tel jeu
senseisama publié le 16/12/2025 à 11:52
jenicris platiné 3 fpis sur ps5
kikoo31 publié le 16/12/2025 à 12:51
guiguif Le dernier c'est FF Refurbished Goty 20288
ouken publié le 16/12/2025 à 13:17
rogeraf le seul l'unique
jeanouillz publié le 16/12/2025 à 13:43
J'espère que les fans sur Switch seront heureux de participer a des phases palpitantes comme :
- Eteindre/allumer des lumières sous Midgar pendant 1h
- Faire des aller-retour inutiles et qui prennent 8 ans dans des couloirs parce qu'il faut bien justifier les 30h de gameplay sur une partie qui ne dure initialement que 1h.
- Savourer les beaux remix tektonik
- Souffrir de malaise face a de beaux personnages coupes au mullet
- Admirer cette fantastique réécriture de l'histoire et le fait qu'ils mettent Sephiroth partout pour rien
- Et surtout, le plaisir d'acheter 3 fois ce qui était à la base 1 seul titre
gasmok2 publié le 16/12/2025 à 13:58
jeanouillz
"- Et surtout, le plaisir d'acheter 3 fois ce qui était à la base 1 seul titre "

Quand j'avais dit ça il y a quelques années, à l'annonce que le jeu serait en plusieurs parties, on m'avait chier dessus...
Aujourd'hui le jeu complet coûtera 3x80€ soit 240balles pour l'histoire complète

Ou bien attendre que le jeu soit sur PS+
rogeraf publié le 16/12/2025 à 14:02
gasmok2 Oui mais t'étais peu etre un peu trop en avance sur ton temps. C'est ça d'etre un génie
ouken publié le 16/12/2025 à 14:34
jeanouillz putain mes clairement !!! quel deception
gasmok2 publié le 16/12/2025 à 15:22
rogeraf
Que veux-tu depuis le temps que je joue au JV je commence à les connaitre les loustiques

Blague à part ils l'avaient dit juste après l'annonce que le jeu se diviserai en 3 parties (ou plus ils ne savaient pas trop à l'époque)
https://www.reddit.com/r/FinalFantasy/comments/3vqiqp/psx_2015_final_fantasy_7_remake_will_be_a/
rogeraf publié le 16/12/2025 à 15:30
gasmok2 Alors je vais regarder ma boule de crystal pour un FF IX Remake et elle me dit oui en 4 parties
gasmok2 publié le 16/12/2025 à 16:03
rogeraf
N'hésite pas à me consulter
thelastone publié le 16/12/2025 à 17:00
J'ai kiffer le jeu malgré quelques quêtes annexes dispensabled et le fait que l'histoire deviende l'original est une excellente idée
cidkageno publié le 16/12/2025 à 19:29
Deja fait sur PS4. Je prefere largement l'original que cette douille en 3 parties.
Fiche descriptif
Final Fantasy VII Remake : Intergrade
Nom : Final Fantasy VII Remake : Intergrade
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : action-RPG
Autres versions : Playstation 5
