FFVII Remake : démo dispo sur Xbox et Switch 2

Un rapide article pour vous dire que Square Enix vient de livrer une démo jouable de son Final Fantasy VII Remake – Intergrade sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, deux supports qui accueilleront le titre le 22 janvier 2026. La démo vous offrira le début de l'aventure, donc la séquence du Réacteur Mako, avec possibilité de transférer sa sauvegarde vers le jeu complet tout en récupérant deux accessoires.
L'éditeur rappelle en outre qu'en cas de précommande numérique, vous pourrez récupérer gratuitement un exemple du FFVII d'origine (enfin la version HD quoi).
FF7 Remake Goty 2020
FF7 Rebirth Goty 2024
FF7 R******* Goty 202*
- Eteindre/allumer des lumières sous Midgar pendant 1h
- Faire des aller-retour inutiles et qui prennent 8 ans dans des couloirs parce qu'il faut bien justifier les 30h de gameplay sur une partie qui ne dure initialement que 1h.
- Savourer les beaux remix tektonik
- Souffrir de malaise face a de beaux personnages coupes au mullet
- Admirer cette fantastique réécriture de l'histoire et le fait qu'ils mettent Sephiroth partout pour rien
- Et surtout, le plaisir d'acheter 3 fois ce qui était à la base 1 seul titre
Quand j'avais dit ça il y a quelques années, à l'annonce que le jeu serait en plusieurs parties, on m'avait chier dessus...
Aujourd'hui le jeu complet coûtera 3x80€ soit 240balles pour l'histoire complète
Ou bien attendre que le jeu soit sur PS+
Que veux-tu depuis le temps que je joue au JV je commence à les connaitre les loustiques
Blague à part ils l'avaient dit juste après l'annonce que le jeu se diviserai en 3 parties (ou plus ils ne savaient pas trop à l'époque)
N'hésite pas à me consulter