FFVII Remake : démo dispo sur Xbox et Switch 2

Un rapide article pour vous dire que Square Enix vient de livrer une démo jouable de sonsur Xbox Series et Nintendo Switch 2, deux supports qui accueilleront le titre le 22 janvier 2026. La démo vous offrira le début de l'aventure, donc la séquence du Réacteur Mako, avec possibilité de transférer sa sauvegarde vers le jeu complet tout en récupérant deux accessoires.L'éditeur rappelle en outre qu'en cas de précommande numérique, vous pourrez récupérer gratuitement un exemple du FFVII d'origine (enfin la version HD quoi).