Divinity Original Sin II : l'upgrade en shadow-drop, et toujours pas de split-screen côté Switch (2)
Avec un peu de retard sur les prévisions, l'upgrade « New Gen » de Divinity Original Sin II : Definitive Edition a finalement été déployée hier sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 avec upgrade gratuite si vous possédiez déjà le jeu sur une console de même famille. Sinon, ça reste le bon moment pour rattraper votre retard vu l'actuel promo : 14,99€ sur supports PlayStation, 17,49€ côté Xbox et enfin 24,99€ sur Switch, un peu plus chère car sortie bien après les autres (et avec un sous-traitant à nourrir).
Et sinon, bah ce sera du classique 4K/60FPS sur les deux consoles de salon PS/Xbox, tandis que l'édition Switch 2 (30Go on précise) repartira avec les points suivants :
- 1440p en dock, 1080p en nomade
- 60FPS en dock, 30FPS en nomade
- Pas de mode souris pour ceux qui demandent
- Toujours pas de mode split-screen
Après ça restera un très grand jeu, parmi les meilleurs de la catégorie C-RPG, rien que pour voir d'où est parti Larian Studios pour arriver ensuite à Baldur's Gate III.
Le 1er était déjà excellent mais le 2e fait tout en mieux. Bien qu'il apporte du lore en plus il est pas indispensable pour faire le suivant
Apres l'acte 1 tu peux réattribuer les stats de tes personnages (a volonté) donc recommence pas juste car tu as mal optimisé l'attribution de celles-ci
Une quête, un combat, une découverte d'un secret c'est de l'xp. Quand tu changes d'actes tu peux plus revenir en arrière donc si tu as rush la quête principale et laissé trop de choses de côté tu va finir par manquer de level.
Le positionnement en combat est très important, si tu échoue essaye de recommencer avec une autre approche. (split tes personnes pour les positionner individuellement au besoin)
Utilise ton environnement, le classique => une boule de feu du mage sur le baril d'huile qui traine dans la salle et ça fait boum.
Tu as beaucoup de liberté dans le jeux mais parfois tu vas tomber sur un combat qui est vraiment trop dur pour ton level. C'est pas grave laisse le de côté tu as surement d'autre endroit de la carte a parcourir et tu reviendra plus tard.
Au début l'or c'est le nerf de la guerre ne le dépense pas inutilement du coup :
-Ramasse tout pour revendre
-Tu peux faire du vol a la tir sur une personnes qu'une fois par personnage (donc le voler 4 fois en tout), sachant que les objets et l'or des marchand scale avec ton propre level c'est parfois mieux d'attendre avant de les dépouiller
-Le stock des marchand change toute les heures de jeux ou après chaque level up donc hésite pas a retourner les voir
-Garde les équipements avec +X en vols à la tir/furtivité/marchandage même si tu les équipes pas en combat pour t'en service en fonction.
Et pour finir en bonus : le sort de téléportation c'est vraiment fort, a utiliser en combat ET hors combat pour atteindre des endroits inaccessible
Voila maintenant j'ai vraiment envi de relancer une partie ...