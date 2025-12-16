Divinity Original Sin II : l'upgrade en shadow-drop, et toujours pas de split-screen côté Switch (2)

Avec un peu de retard sur les prévisions, l'upgrade « New Gen » dea finalement été déployée hier sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 avec upgrade gratuite si vous possédiez déjà le jeu sur une console de même famille. Sinon, ça reste le bon moment pour rattraper votre retard vu l'actuel promo : 14,99€ sur supports PlayStation, 17,49€ côté Xbox et enfin 24,99€ sur Switch, un peu plus chère car sortie bien après les autres (et avec un sous-traitant à nourrir).Et sinon, bah ce sera du classique 4K/60FPS sur les deux consoles de salon PS/Xbox, tandis que l'édition Switch 2 (30Go on précise) repartira avec les points suivants :- 1440p en dock, 1080p en nomade- 60FPS en dock, 30FPS en nomade- Pas de mode souris pour ceux qui demandent- Toujours pas de mode split-screenAprès ça restera un très grand jeu, parmi les meilleurs de la catégorie C-RPG, rien que pour voir d'où est parti Larian Studios pour arriver ensuite à