recherche
News / Blogs
Un trailer pour Seven Deadly Sins : Origin
Janvier 2026 sera plus calme que les deux mois qui suivront, et c'est pour cela peut-être que Netmarble tentera d'y placer son The Seven Deadly Sins : Origin, précisément le 28 janvier et toujours sur PC, PlayStation 5 et accessoirement mobile pour ceux que ça intéresse.

Pour ce qui est du jeu, on devrait rester dans les standards du F2P type Genshin Impact à la mode, donc une proposition assez travaillée pour ce qui est du contenu et de l'exploration même en solo, bien que des raids seront présents pour pousser de temps en temps à s'allier avec du monde en ligne. Pour ce qui est du modèle économique, l'éditeur tente de montrer patte blanche (faut dire qu'ils ont une certaine réputation, et pas une bonne) en déclarant que l'essentiel des micro-transactions tourneront autour de l'obtention de nouveaux persos multivers inclus. Pas de P2W donc, normalement.

0
Qui a aimé ?
publié le 17/12/2025 à 07:48 par Gamekyo
commentaires (4)
skk publié le 17/12/2025 à 11:55
L'obtention de nouveaux persos, ça fait quand même p2w comme pratique. On est pas sur du cosmétique mais sur des persos légendaires bien plus puissant généralement que les autres, avec des chances de les débloquer très minime à moins de sortir le carte de crédit.
shido publié le 17/12/2025 à 12:59
netmarble ... au secours
5120x2880 publié le 17/12/2025 à 13:04
Rien qu'au niveau des graphismes et des animations je sais déjà que c'est pas chinois, le bousin a 15 ans de retard
darkxehanort94 publié le 17/12/2025 à 18:31
Genshin va le réduire en miettes
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Seven Deadly Sins : Origin
0
Ils aiment
Nom : The Seven Deadly Sins : Origin
Support : PC
Editeur : Netmarble
Développeur : Netmarble
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo