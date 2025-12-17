Un trailer pour Seven Deadly Sins : Origin

Janvier 2026 sera plus calme que les deux mois qui suivront, et c'est pour cela peut-être que Netmarble tentera d'y placer son, précisément le 28 janvier et toujours sur PC, PlayStation 5 et accessoirement mobile pour ceux que ça intéresse.Pour ce qui est du jeu, on devrait rester dans les standards du F2P typeà la mode, donc une proposition assez travaillée pour ce qui est du contenu et de l'exploration même en solo, bien que des raids seront présents pour pousser de temps en temps à s'allier avec du monde en ligne. Pour ce qui est du modèle économique, l'éditeur tente de montrer patte blanche (faut dire qu'ils ont une certaine réputation, et pas une bonne) en déclarant que l'essentiel des micro-transactions tourneront autour de l'obtention de nouveaux persos multivers inclus. Pas de P2W donc, normalement.