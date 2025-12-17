The Rogue Prince of Persia : lancement Switch 1 & 2 + renouvellement du suivi pour 2026
Ubisoft nous signale que depuis quelques heures (et même depuis hier en fait, désolé du retard), The Rogue Prince of Persia a fait son arrivée sur l'eShop Switch 1&2 avec pour se faire pardonner de l'attente une offre à -33 % d'entrée de jeu, soit 20€ au lieu de 30 jusqu'à la fin du mois.
Et bonne nouvelle pour ceux qui ont craqué quel que soit le support : l'équipe annonce un renouvellement du suivi avec de nouvelles MAJ de contenu GRATUITES en 2026, mais chut, il est encore trop tôt pour en dire davantage.