recherche
News / Blogs
The Rogue Prince of Persia : lancement Switch 1 & 2 + renouvellement du suivi pour 2026
Ubisoft nous signale que depuis quelques heures (et même depuis hier en fait, désolé du retard), The Rogue Prince of Persia a fait son arrivée sur l'eShop Switch 1&2 avec pour se faire pardonner de l'attente une offre à -33 % d'entrée de jeu, soit 20€ au lieu de 30 jusqu'à la fin du mois.

Et bonne nouvelle pour ceux qui ont craqué quel que soit le support : l'équipe annonce un renouvellement du suivi avec de nouvelles MAJ de contenu GRATUITES en 2026, mais chut, il est encore trop tôt pour en dire davantage.

3
Qui a aimé ?
danzkzu, kisukesan, gattsuborne
publié le 17/12/2025 à 07:54 par Gamekyo
commentaires (0)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Rogue Prince of Persia
1
Ils aiment
Nom : The Rogue Prince of Persia
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Evil Empire
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo