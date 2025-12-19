La saga One Piece : Pirate Warriors dépasse désormais les 10 millions de ventes
Bandai Namco nous annonce que la franchise One Piece : Pirate Warriors représente maintenant plus de 10 millions de ventes, sans préciser le ratio mais on sait que le 4 est largement à plus de 4 millions, considéré avec Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau comme le plus grand succès de l'histoire des Musô.
One Piece : Pirate Warriors 4 qui assure d'ailleurs une longévité de presque 6 ans en se préparant pour un nouveau pack de personnages le 22 janvier 2026 (Ener, King et Z). Peut-être le dernier avant de passer enfin à la suite ?…