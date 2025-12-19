recherche
La saga One Piece : Pirate Warriors dépasse désormais les 10 millions de ventes
Bandai Namco nous annonce que la franchise One Piece : Pirate Warriors représente maintenant plus de 10 millions de ventes, sans préciser le ratio mais on sait que le 4 est largement à plus de 4 millions, considéré avec Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau comme le plus grand succès de l'histoire des Musô.

One Piece : Pirate Warriors 4 qui assure d'ailleurs une longévité de presque 6 ans en se préparant pour un nouveau pack de personnages le 22 janvier 2026 (Ener, King et Z). Peut-être le dernier avant de passer enfin à la suite ?…



negan publié le 19/12/2025 à 09:37
On veut le 5
haganeren2 publié le 19/12/2025 à 13:54
J'ai jamais osé le prendre lui vu sa quantité absurde de DLC. J'espère une version "complete" un jour ou un 5 qui reprendrait tout ce beau monde avec de bonnes occasions de les utiliser. ( parce que les maps randomisé bon... )
Fiche descriptif
One Piece : Pirate Warriors 4
Nom : One Piece : Pirate Warriors 4
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Omega Force
Genre : action
Multijoueur : 1 à 4 en ligne
Sortie européenne : 27/03/2020
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
