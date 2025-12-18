recherche
Enfin la coop pour No Rest for the Wicked
Moon Studios continue de progresser à son rythme pour le suivi de No Rest for the Wicked et l'heure est venue, après presque deux ans d'Early Access tout de même, d'aborder une nouvelle étape, celle de l'attendue mode coopération à 4, et ce sera en ligne le 22 janvier 2026 sur PC via Steam accompagnée d'autres points majeurs comme l'upgrade des armes et les fermes à matériaux.

Pour les consoleux, précisément PlayStation 5 et Xbox Series, il faudra continuer de patienter longuement jusqu'à la 1.0 prévue on ne sait quand.

publié le 18/12/2025 à 17:47 par Gamekyo
link571 publié le 18/12/2025 à 18:19
Elle deviens interminable cette attente pour les consoleux…
kinectical publié le 18/12/2025 à 18:52
Faire attendre pour les version console est une des raison pourquoi je n’achète pas ce genre de jeux ….je n’encourage pas ça
sickjackz publié le 18/12/2025 à 18:55
Je l’achèterai sur PS5... Si il finit par y arriver.
Tout comme Hadès 2... Je suis toujours preneur des 2 Ori aussi..
mrvince publié le 18/12/2025 à 19:00
Des gens y jouent a ce jeu ? ca donne quoi "la revolution du RPG" ?
sickjackz publié le 18/12/2025 à 19:49
J'ai un pote qui l'avait pris en Early Access. Il m'en a dit beaucoup de bien mais il trouvait ça très léger sur le contenu.
grievous32 publié le 18/12/2025 à 20:18
J'attendrai encore la version console alors... En espérant que la coop' soit jouable sur une seule et même machine.
wickette publié le 18/12/2025 à 23:33
2 ans de early access, c’est pas OK, je pense ils ont eu surtout à changer profondément certaines choses suivant les feedback et ça a allongé les delais
mrvince publié le 19/12/2025 à 03:05
wickette Clairement. Les premiers retours étaient très mitigé. Ca a l'air mieux aujourd'hui mais a quel prix...
shambala93 publié le 19/12/2025 à 06:01
Ce jeu est une pépite !
shambala93 publié le 19/12/2025 à 06:02
wickette
Bah c’est surtout que les devs sont devenus indépendants et ils ont repris l’édition eux-mêmes donc chapeau vu les maj incroyables successives.
Fiche descriptif
No Rest for the Wicked
3
Ils aiment
Nom : No Rest for the Wicked
Support : PC
Editeur : Take Two Interactive
Développeur : Moon Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
