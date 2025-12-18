Enfin la coop pour No Rest for the Wicked

Moon Studios continue de progresser à son rythme pour le suivi deet l'heure est venue, après presque deux ans d'Early Access tout de même, d'aborder une nouvelle étape, celle de l'attendue mode coopération à 4, et ce sera en ligne le 22 janvier 2026 sur PC via Steam accompagnée d'autres points majeurs comme l'upgrade des armes et les fermes à matériaux.Pour les consoleux, précisément PlayStation 5 et Xbox Series, il faudra continuer de patienter longuement jusqu'à la 1.0 prévue on ne sait quand.