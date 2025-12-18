Enfin la coop pour No Rest for the Wicked

Moon Studios continue de progresser à son rythme pour le suivi de No Rest for the Wicked et l'heure est venue, après presque deux ans d'Early Access tout de même, d'aborder une nouvelle étape, celle de l'attendue mode coopération à 4, et ce sera en ligne le 22 janvier 2026 sur PC via Steam accompagnée d'autres points majeurs comme l'upgrade des armes et les fermes à matériaux.
Pour les consoleux, précisément PlayStation 5 et Xbox Series, il faudra continuer de patienter longuement jusqu'à la 1.0 prévue on ne sait quand.
Tout comme Hadès 2... Je suis toujours preneur des 2 Ori aussi..
Bah c’est surtout que les devs sont devenus indépendants et ils ont repris l’édition eux-mêmes donc chapeau vu les maj incroyables successives.