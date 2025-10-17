24 octobre ==> annonce de Halo CE remake sous UE5 qualifié de "vrai" remake et non d'un simple remake graphique (ca vient pas de jez ) , qui n'est qu'un des projets de Halo studio (selon le studio lui meme)



novembre ==> Partner showcase axé sur le Play Anywhere avec des choses "excitantes" selon lui



11 décembre ==> Game Awards , a priori quelques annonces à prévoir , Xbox serait présent.



fin janvier ==> un gros developper direct ,qui devrait inclure Fable