24 octobre ==> annonce de Halo CE remake sous UE5 qualifié de "vrai" remake et non d'un simple remake graphique (ca vient pas de jez ) , qui n'est qu'un des projets de Halo studio (selon le studio lui meme)
novembre ==> Partner showcase axé sur le Play Anywhere avec des choses "excitantes" selon lui
11 décembre ==> Game Awards , a priori quelques annonces à prévoir , Xbox serait présent.
fin janvier ==> un gros developper direct ,qui devrait inclure Fable
posted the 10/17/2025 at 09:45 PM by skuldleif
, ce qui est juste excellent