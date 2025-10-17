profile
programme des showcase et annonces Xbox à venir selon jez corden
24 octobre ==> annonce de Halo CE remake sous UE5 qualifié de "vrai" remake et non d'un simple remake graphique (ca vient pas de jez ) , qui n'est qu'un des projets de Halo studio (selon le studio lui meme)

novembre ==> Partner showcase axé sur le Play Anywhere avec des choses "excitantes" selon lui

11 décembre ==> Game Awards , a priori quelques annonces à prévoir , Xbox serait présent.

fin janvier ==> un gros developper direct ,qui devrait inclure Fable
https://www.resetera.com/threads/xbox-game-studios-bethesda-abk-ot36-oops-all-obsidian.1310962/page-64
    posted the 10/17/2025 at 09:45 PM by skuldleif
    comments (3)
    skuldleif posted the 10/17/2025 at 09:56 PM
    a priori maintenant en plus d'etre axé D1 Gamepass , leur prises de parole sera aussi axé Play anywhere pour les titres hors Gamepass (les titres gp etant de toute facon souvent play anywhere)
    , ce qui est juste excellent
    romgamer6859 posted the 10/17/2025 at 09:59 PM
    je vois pas ce qu'ils pourraient annoncer aux GA.
    primerose posted the 10/17/2025 at 10:03 PM
    Le fameux jez corden https://pbs.twimg.com/media/GYE8gpIXkAAUmnv?format=jpg&name=900x900
