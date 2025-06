Resident Evil Requiem : une goutte de gameplay pour montrer le choix FPS/TPS

On n'a pas eu grand-chose surhier soir mais c'était pire pourqui s'est contenté de quelques secondes de gameplay pour confirmer le choix entre la vue FPS/TPS pour satisfaire absolument tout le monde (et permettre une version VR ?) accompagnées de notes d'intention de la part des développeurs dont le réalisateur Koshi Nakanishi souhaitant proposer une « peur addictive ».Notons également à quel point on s'amuse avec nos nerfs en citant le personnage de Leon MAIS en ajoutant que Grace est davantage en adéquation avec ce que veut proposer Capcom, ce qui ne veut absolument pas dire que le héros dene sera pas présent, et on ose même parier que ce sera loin d'être le seul, même non jouable : on parle quand même du potentiel grand final de l'arc Raccoon City.Prévu pour le 27 février 2026 (PC/PS5/XBS), ce nouveau chapitre de la deuxième plus grosse saga de l'éditeur sera 100 % solo, précision apportée dans une interview maison où l'équipe déclare avoir réfléchi à du multi et du monde totalement ouvert avant de revenir en arrière. Merci pour cela.