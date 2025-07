UK : premiers retours de Donkey Kong Bananza UK : premiers retours de Donkey Kong Bananza

Pas encore de classement mais les premiers retours du Royaume-Uni viennent de tomber du rapport de Christopher Dring, attestant que Donkey Kong Bananza s'est classé 1er des ventes la semaine dernière sur ce territoire toujours compliqué pour Nintendo, bien que l'exploit n'en soit pas vraiment un faute d'autres sorties majeures.



L'analyste financier ajoute qu'au niveau du marché physique, c'est 3 fois mieux que le portage Switch 1 de Donkey Kong Country : Tropical Freeze, mais moitié moins que Super Mario Odyssey. On ne prendra pas trop en compte la part du dématérialisé qui reste moins invasive chez Nintendo qu'ailleurs, mais on notera néanmoins un comparo biaisé : la Switch 1 avait un parc bien plus conséquent pour la sortie de Super Mario Odyssey, en plus du fait que ce dernier était sorti pile pour les fêtes de fin d'année.