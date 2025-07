Inazuma Eleven Victory ne sortira pas cet été

Plus de 9 ans après son annonce,ne veut toujours pas sortir du ventre de Level-5 et c'est environ 1 mois avant son lancement que le titre se prend un nouveau report de quelques semaines : ce sera finalement pour le 13 novembre sur tous les supports. Certains diront que le report dea ouvert en grands les portes de la fin d'année mais quoi qu'il arrive, tant que le jeu est peaufiné au maximum vu l'attente…Level-5 note d'ailleurs que ce report supplémentaire vient, outre le polish habituel, d'une volonté de parfaire les différentes traductions. Et ça c'est bien.