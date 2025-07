Charts Japon : la Switch 2 souffle un peu en attendant Donkey Kong Bananza

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 7 au 13 juillet 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.On ne va pas parler de calme avant la tempête même que DK se démarquera sans nul doute dans le prochain rapport et en attendant, on ne bougera pas des habitudes du moment, avec comme seule entrée dans le top 30 la compilationqui ne devrait pas faire changer d'avis Sony quant à un quatrième épisode.Sur le hardware, la Switch 2 fait avec ses stocks, donc ici son quota le plus bas depuis son lancement mais largement suffisant pour ne pas être inquiété avec les « restants ». Anecdote tout de même vu qu'il n'y a pas grand-chose d'autres à dire, en incluant les ventes du Nintendo Store, la Switch 2 doit avoir dépassé les totaux de la Xbox 360 et la GameGear, se positionnant désormais à la 28e place des consoles les plus vendues du marché.