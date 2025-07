Avatar - Frontiers of Pandora : une jolie MAJ surprise pour fêter l'arrivée du troisième film

Ubisoft avait totalement loupé le coche en sortant sonun an après le deuxième film, mais compte bien se rattraper pour le troisième (prévu le 19 décembre 2025) avec une mise à jour surprise de son jeu juste avant, le 5 décembre : une option pour jouer à la troisième personne (avec nouvelles animations et contrôles adaptés), et l'ajout de modes NG+ pour pousser à y retourner.Ce sera gratuit et peut-être l'occasion de relancer quelques ventes, de suite si possible avec une offre à -70 % sur les éditions GOLD (environ 30€ le jeu, le Season Pass de 2 extensions et quelques bonus).