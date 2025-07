Soulframe : toujours pas de date, mais ça progresse

Digital Extremes aime prendre son temps. 3 ans aujourd'hui (hier en fait) quea été annoncé et l'équipe ne compte toujours pas prendre le risque de délivrer la moindre fenêtre de sortie, juste montrer au travers d'une large présentation les avancées effectuées depuis l'année dernière, ici avec un personnage de classe mage et la mise en avant d'un des PNJ, une sorcière avec un accent façon Yves Guillemot.Tout comme, ce pendant heroic-fantasy sera évidemment F2P et sa sortie future concernera le PC dans un premier temps, avant un très probable déploiement sur tout ce qui bouge.