Des nouvelles de Pokémon Champions, et un shadow-drop surprise de Pokémon Friends

Le Pokémon Presents a permis d'avoir des nouvelles de, l'espèce de « Pokémon Stadium » de nouvelle génération dont on ignore toujours le modèle économique bien qu'il ne devrait pas s'agir d'un F2P ou au moins sur Switch : la fiche précise le besoin d'un abonnement NSO, service non requis pour les free to play.Bref, c'est donc en 2026 que l'on pourra transférer ses bestioles depuis l'application Pokémon Home pour faire des affrontements en Classé, Occasionnel ou Privé, avec possibilité de recruter temporairement des bestioles pour essayer quelques strats. Le jeu permettra de cumuler des Points de Victoire pour faire des recrutements permanents et booster les stats. Autant vous dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir où se situeront les micro-transactions de la version mobile.En attendant, la Pokémon Company a balancéen shadow-drop, là encore sur Switch et mobile. Un simple puzzle-game rigolo proposé en F2P sur iOS & Android et à 9,99€ sur console car incluant le pack de base (justement à 9,99€). Deux autres packs à 17,99€ sont proposés sur chaque support, ou en bundle à 29,99€.