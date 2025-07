Killing Floor III : ultime trailer à J-4

Suite à un report de toute dernière minute en mars dernier, Tripwire Interactive est enfin prêt à lancer sonla semaine prochaine (24 juillet) sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Un dernier trailer est là pour montrer les arguments de cette suite située 70 ans plus tard (donc en 2091), avec forcément un matos renouvelé, un bestiaire qui l'est tout autant et de la coopération jusqu'à 6 joueurs pour en faire le défouloir idéal de l'été.Notez que le titre ne coûtera que 40€ dans sa version standard, et assurera une partie de ses revenus avec des pass saisonniers dont le premier est récupérable dans l'édition Deluxe à 60€ (incluant d'autres bonus).