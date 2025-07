Oui, The Last Night est toujours en développement

8 ans d'attente depuis l'annonce de, à l'époque exclusivement sur PC et Xbox One, et si ce n'est pas encore demain la veille que nous pourrons prendre en main ce produit déjà visiblement superbe en 2017 (donc imaginons le résultat actuel), son créateur Tim Soret tient à rassurer : le projet est toujours en chantier et il compte bien le mener à terme, mais évitera toute précipitation qui pourrait lui faire perdre la licence et son petit studio.En 2019, Soret indiquait que le studio n'était constitué que de 5 employés dont lui-même, et que la hype à l'annonce a mis une grosse pression sur les épaules de l'équipe, tout en sous-entendant que la meilleure qualité possible réclamerait du temps et/ou de l'argent. Au moins, il n'a pas manqué du premier point.