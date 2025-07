Test Drive Unlimited : Solar Crown a encore bien des choses à dire, jusqu'en juillet 2026 Test Drive Unlimited : Solar Crown a encore bien des choses à dire, jusqu'en juillet 2026

Des années d'attente pour une déception à l'arrivée, voilà comment résumer rapidement Test Drive Unlimited : Solar Crown mais l'équipe de Kylotonn ne compte pas baisser les bras en prévoyant une tonne de contenu gratuit (hors Pass car faut bien vivre) pendant encore un très long moment, résumé comme suit grâce à un nouveau communiqué de l'éditeur.



Saison 4 (23 juillet 2025) :



- Hub casino

- Possibilité de jouer au poker en ligne dès la mi-août

- Level Cap 60=>70

- Amélioration de la map

- Arrivée des courses de stock cars

- 5 nouveaux véhicules



Saison 5 (octobre 2025) :



- Arrivée des missions Taxi

- Améliorations du moteur graphique (et divers)

- Nouveaux events Live



Saison 6 (janvier 2026) :



- Arrivée des missions communautaires

- Arrivée de la marque Pagani

- Améliorations diverses

- Nouveaux events Live



Saison 7 (avril 2026) :



- Nouveau Hub pour les courses

- Arrivée des marques asiatiques

- Améliorations diverses

- Nouveaux events Live



Saison 8 (juillet 2026) :



- Arrivée du Housing + gestion d'agences immobilières

- Améliorations diverses

- Nouveaux events Live



Bref, bonne chance à l'équipe pour perdurer… et surtout bon courage quand on sait que 2026 verra très probablement l'arrivée du plus féroce concurrent du genre : Forza Horizon 6.