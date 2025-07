Pour Ubisoft, les micro-transactions dans des jeux Premium, c'est potentiellement ''fun'' Pour Ubisoft, les micro-transactions dans des jeux Premium, c'est potentiellement ''fun''

Le problème d'un gros éditeur qui plus est côté en bourse, c'est d'assurer une communication pouvant aussi bien faire plaisir aux actionnaires qu'aux joueurs, jeu d'équilibriste sur lequel beaucoup ont chuté et parfois sans filet.



Ubisoft tente de retrouver une image valable après plusieurs années de déboires mais on a l'impression que chaque prise de parole n'est pas mesurée, ou plutôt trop souvent destinée au business pur qu'à son public. Hier encore, certains soufflaient avec comme première déclaration autour du prochain Ghost Recon le fait qu'il s'agirait d'un GAAS, et ce n'est pas aujourd'hui que les likes vont revenir avec la découverte du dernier rapport financier récupéré par MP1st.



Voici ce que l'on trouve dans la section « modèle économique » :



« Chez Ubisoft, la règle d'or lors du développement d'un jeu premium est de permettre aux joueurs de profiter pleinement du jeu sans dépenser davantage. Notre offre autour des micro-transactions dans ce type de jeu rend l'expérience plus fun en donnant la possibilité aux joueurs de personnaliser leur avatar et de progresser plus rapidement. »



Alors chacun jugera si c'est réellement plus fun de payer des packs de skins de parfois plusieurs dizaines d'euros sur un jeu qui nous a coûté déjà 80, plutôt que de les débloquer à l'ancienne, mais on n'oubliera pas que le terme « pleinement » est relatif quand des missions sont parfois sous le paywall d'édition Deluxe.