Assassin's Creed : la série Netflix relancée Assassin's Creed : la série Netflix relancée

Arlésienne potentiellement annulée dans nos esprits, la série Live Assassin's Creed soutenue par Netflix est toujours en vie, et même que le projet est officiellement mis en route.



C'est Variety qui rapporte l'information, 5 ans tout de même après l'annonce du partenariat avec Ubisoft, avec en showrunners Roberto Patino et David Wiener, le premier ayant bossé sur des séries comme Sons of Anarchy et Westworld, l'autre sur Halo, Brave New World et Fear the Walking Dead.



Nous verrons bien, et d'ici d'en voir la couleur, nous aurons probablement déjà accueilli Assassin's Creed IV Remake, secret de polichinelle qui pourrait débarquer dans les prochains mois, éventuellement début 2026.