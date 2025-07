Premier véritable boss de la franchise (on a tendance à l'oublier), Sagat ne pouvait attendre plus longtemps pour venir faire parler le muay-thaï dansavec une sortie annoncée pour le 5 août dans le cadre du troisième pass, avec ses deux tenues et son stage dédié. Notez qu'il faudra passer par les défis du mode World Tour pour débloquer sa tenue d'origine.En voici la bande-annonce diffusée cette nuit.