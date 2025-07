Cinéma : la bande-annonce de Mortal Kombat 2

La Warner passe enfin la seconde sur le marketing du filmavec une première bande-annonce confirmant ce que tout le monde avait parfaitement compris par les affiches et les faux trailers nanardesques : Johnny Cage, incarné par Karl Urban (), sera au centre du scénario avec son statut de simple acteur has been évidemment dénué de pouvoirs, se demandant bien ce qu'il va faire au milieu du tournoi rassemblant des mecs manipulant les éléments, entre autres choses.Bref, ça sort le 22 octobre dans les salles, pendant que NetherRealm semble lui faire une pause sur la franchise JV suite à la mauvaise réception du dernier épisode (ou disons pas à la hauteur des attentes).