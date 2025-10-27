Fallout 76 : 8 ans de carrière et encore du neuf à venir, dont l'arrivée de La Goule
Quand on parle d'un sauvetage miraculeux en matière de suivi, on a souvent tendance à citer No Man's Sky mais on pourrait aussi parler du cas Fallout 76, moqué comme pas possible à sa sortie (et à raison) mais qui pourtant il y a quelques jours a fêté ses 8 ans de carrière.
Et la communauté aura encore de quoi faire le 2 décembre avec la sortie de Burning Springs, nouvelle extension gratuite et la plus grosse à ce jour avec ses events, sa nouvelle quête principale avec pour cadre une arène de combat et surtout, un lien direct avec la série TV Prime (dont la Saison 2 débutera le 17 décembre), par l'arrivée de « La Goule » au coeur d'une nouvelle zone où il y aura de quoi faire niveau primes, seul ou à plusieurs.
Enfin, parce qu'il n'est jamais trop tard visiblement, les upgrades PlayStation 5 et Xbox Series arriveront enfin en 2026.
Il n'est pas très cher et même si t’es pas trop branché housing (comme moi), tu peux vraiment passer un bon moment dessus.
Les quêtes sont globalement bien écrites, la commu est cool, et il y a pas mal de contenu + petits events réguliers.
Franchement, on s’ennuie pas !
Et quand j'y ai rejoue ca avait l'air encore mieux, vu que cet aspect etait supprime.
J'aimerai bien une version Switch 2 d'ailleurs.
En attendant vais le reinstaller sur mon Legion Go tiens ^^
en fin de gen... prenez votre temps les gars
Donc ma questio nest, est ce qu'on ressent vraiment que c'est un jeu multijoueur ?
Surtout si les mise a jour on améliorer le truc.
suikoden Dac. Peut être je me lancerais sur Rog Ally.
Après j’avais bien aimé le Elder Scrolls en ligne sur certains aspect, sans trop forcer à tout faire.
Ça se fait beaucoup en solo, ou la coop est intéressante même avec des inconnus ?
Des pics de 15.000 joueurs en simultané sur Steam chaque jour (donc bien plus sur 24h), sans parler des consoles et du Game Pass.
Sachant que le gros de la communauté paye en plus l'abo mensuel (facultatif mais plein de bonus), explique à nouveau en quoi ils perdent de l'argent ?
Pour te répondre, chaque map/serveur n'accueille théoriquement que 24 joueurs justement pour renforcer le côté post-apo (on ne compte évidemment pas les PNJ).
La limite peut être augmentée car un joueur peut temporairement inviter 2 amis d'un autre serveur.
Des "pics" de 15.000 en simultané.
Tout le monde ne joue pas en même temps.
Et c'est uniquement Steam.
Donc hors MS Store PC, Xbox, PlayStation et abonnement Game Pass.
Et puis hey
C'est Bethesda et désormais Xbox.
Si le truc était pas rentable, crois bien qu'il serait déjà enterré.
