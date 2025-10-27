Fallout 76 : 8 ans de carrière et encore du neuf à venir, dont l'arrivée de La Goule

Quand on parle d'un sauvetage miraculeux en matière de suivi, on a souvent tendance à citermais on pourrait aussi parler du cas, moqué comme pas possible à sa sortie (et à raison) mais qui pourtant il y a quelques jours a fêté ses 8 ans de carrière.Et la communauté aura encore de quoi faire le 2 décembre avec la sortie de, nouvelle extension gratuite et la plus grosse à ce jour avec ses events, sa nouvelle quête principale avec pour cadre une arène de combat et surtout, un lien direct avec la série TV Prime (dont la Saison 2 débutera le 17 décembre), par l'arrivée de « La Goule » au coeur d'une nouvelle zone où il y aura de quoi faire niveau primes, seul ou à plusieurs.Enfin, parce qu'il n'est jamais trop tard visiblement, les upgrades PlayStation 5 et Xbox Series arriveront enfin en 2026.