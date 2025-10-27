recherche
Fallout 76 : 8 ans de carrière et encore du neuf à venir, dont l'arrivée de La Goule
Quand on parle d'un sauvetage miraculeux en matière de suivi, on a souvent tendance à citer No Man's Sky mais on pourrait aussi parler du cas Fallout 76, moqué comme pas possible à sa sortie (et à raison) mais qui pourtant il y a quelques jours a fêté ses 8 ans de carrière.

Et la communauté aura encore de quoi faire le 2 décembre avec la sortie de Burning Springs, nouvelle extension gratuite et la plus grosse à ce jour avec ses events, sa nouvelle quête principale avec pour cadre une arène de combat et surtout, un lien direct avec la série TV Prime (dont la Saison 2 débutera le 17 décembre), par l'arrivée de « La Goule » au coeur d'une nouvelle zone où il y aura de quoi faire niveau primes, seul ou à plusieurs.

Enfin, parce qu'il n'est jamais trop tard visiblement, les upgrades PlayStation 5 et Xbox Series arriveront enfin en 2026.

publié le 27/10/2025 à 08:08 par Gamekyo
pimoody publié le 27/10/2025 à 08:16
Toujours pas testé au final. Il y a des gens dessus ici ?
mck publié le 27/10/2025 à 08:37
pimoody J'ai lâché le jeu y’a environ 6 mois, mais je pense m'y remettre d'ici la fin d'année / début année prochaine. Franchement, il s'est bien amélioré depuis sa sortie !
Il n'est pas très cher et même si t’es pas trop branché housing (comme moi), tu peux vraiment passer un bon moment dessus.
Les quêtes sont globalement bien écrites, la commu est cool, et il y a pas mal de contenu + petits events réguliers.
Franchement, on s’ennuie pas !
mck publié le 27/10/2025 à 08:38
Je dois bien avoir 200-250h depuis sa sortie, je passe quelques semaines dessus, puis je coupe quelques mois, puis je reprends… Pas le plus régulier donc, mais j'aime toujours le relancer de temps en temps
suikoden publié le 27/10/2025 à 08:42
pimoody Perso j'avais deja aime au depart malgre les critiques, car le Lore expliquait clairement le cote "vide" du jeu en fin de compte.

Et quand j'y ai rejoue ca avait l'air encore mieux, vu que cet aspect etait supprime.
J'aimerai bien une version Switch 2 d'ailleurs.
En attendant vais le reinstaller sur mon Legion Go tiens ^^
goldmen33 publié le 27/10/2025 à 09:04
"les upgrades PlayStation 5 et Xbox Series arriveront enfin en 2026."

en fin de gen... prenez votre temps les gars
ippoyabukiki publié le 27/10/2025 à 09:16
et certains s'étonnent qu'il n'y ait pas de fallout 5. Tant que ce truc fonctionnera (je ne fais pas de jugement sur la qualité, je n'ai pas essayé) pas de raison de le "tuer" avec un 5. Même si là c'est multijoueur
ippoyabukiki publié le 27/10/2025 à 09:18
suikoden mck le jeu étant multijoueur, on croise beaucoup de joueurs ? Car bon ça casserait le côté post apo. Comme dit tres justement, l'esprit du jeu voudrait que ce soit "vide" et qu'il n'y ait pas des milliers d'humains partout.

Donc ma questio nest, est ce qu'on ressent vraiment que c'est un jeu multijoueur ?
cyr publié le 27/10/2025 à 09:24
C'est un titre que j'avais commencé avec le gamepass. Si je le trouve a 20 € sur le store, peut-être que je le prendrai.
Surtout si les mise a jour on améliorer le truc.
pimoody publié le 27/10/2025 à 09:48
mck je l’ai en plus . Mais c’est juste pour l’investissement niveau temps si ça vaut le coup.

suikoden Dac. Peut être je me lancerais sur Rog Ally.
Après j’avais bien aimé le Elder Scrolls en ligne sur certains aspect, sans trop forcer à tout faire.

Ça se fait beaucoup en solo, ou la coop est intéressante même avec des inconnus ?
rogeraf publié le 27/10/2025 à 09:50
Suivi 6 ans après ... je comprends pas le choix de l'éditeur pour un jeu qui doit rassembler 100 joueurs / jour maintenant. L'épisode de la honte, full bug au lancement. Maintenant ils doivent perdre de l'argent mais ils continuent le suivi pour un jeu qui n'interesse quasi personne maintenant. Merci Crosoft
shanks publié le 27/10/2025 à 09:53
rogeraf
Des pics de 15.000 joueurs en simultané sur Steam chaque jour (donc bien plus sur 24h), sans parler des consoles et du Game Pass.

Sachant que le gros de la communauté paye en plus l'abo mensuel (facultatif mais plein de bonus), explique à nouveau en quoi ils perdent de l'argent ?
shanks publié le 27/10/2025 à 09:58
ippoyabukiki
Pour te répondre, chaque map/serveur n'accueille théoriquement que 24 joueurs justement pour renforcer le côté post-apo (on ne compte évidemment pas les PNJ).

La limite peut être augmentée car un joueur peut temporairement inviter 2 amis d'un autre serveur.
rogeraf publié le 27/10/2025 à 10:08
shanks Mouais, 15 000 joueurs / jour, 15 000 / 20 000 acheteurs des DLC alors et abonnement, je ne suis pas sur ce soit rentable pour ce studio vu le travail continue des DLC chaque année ... C'est mon avis Shanks (et je peu me tromper)
shanks publié le 27/10/2025 à 10:10
rogeraf
Des "pics" de 15.000 en simultané.
Tout le monde ne joue pas en même temps.

Et c'est uniquement Steam.
Donc hors MS Store PC, Xbox, PlayStation et abonnement Game Pass.

Et puis hey
C'est Bethesda et désormais Xbox.
Si le truc était pas rentable, crois bien qu'il serait déjà enterré.
icebergbrulant publié le 27/10/2025 à 10:17
Sans les radiations, le DLC "La Goule" n’existerait pas

Une news Radieuse qui donne la Gaule


s’enfuit dans son abri
