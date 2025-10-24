Assassin's Creed Shadows arrive sur Switch 2, avec un petit mais surprenant effort sur le prix
Après un premier portage, celui de Star Wars Outlaws, plus réussi qu'attendu et dont une démo a d'ailleurs été mise à disposition depuis hier sur l'eShop, la Switch 2 aura comme prévu l'honneur d'accueillir Assassin's Creed Shadows le 2 décembre, avec une surprenante nouvelle : Ubisoft s'adaptera au retard en revoyant le prix à la baisse, donc 59,99€ (79,99€ pour les autres à la sortie). Le miracle, mais pas non plus pour ce qui concerne le modèle de distribution physique (c'est du Key Card donc).
Parallèlement, l'éditeur a annoncé l'arrivée de deux nouvelles MAJ :
- De nouvelles options de parkour le 28 octobre.
- Une nouvelle quête gratuite et scénarisée le 25 novembre.
Ouai enfin, c'est le seul jeux qui me fait l'impression d'être passé sur autre chose que la switch 1.
Après a sont annonce, les détracteurs se sont moqué comme d'habitude, puisque c'est sur switch2 ça sera pourri...
Au final ils on eu tord.
Et le jeux pèse moins qu'un certains kirby air rides.
Bref a voir pour se assassin creed. Si ubisoft continue a faire des portages sérieux ou non.....
Le problème c’est que énormément de jeux qui marchent très bien sur une cartouche normale sont sur gkc…
seb84 Si, mais dans les faits la promesse des GKC c'est pas tant de te proposer des jeux pas chers, mais surtout de limiter le surcoût lier au format physique (il n'y a pour ainsi dire par de surcoût, tu payes le même prix qu'en dématérialisé). Là où la "vraie" carte de jeu NS2 implique la plupart du temps un surcoût même à ceux qui font des efforts pour limiter l'impact. C'est la raison pour laquelle chaque jeu Nintendo coûte 10€ de plus en physique d'ailleurs.