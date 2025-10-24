recherche
Assassin's Creed Shadows arrive sur Switch 2, avec un petit mais surprenant effort sur le prix
Après un premier portage, celui de Star Wars Outlaws, plus réussi qu'attendu et dont une démo a d'ailleurs été mise à disposition depuis hier sur l'eShop, la Switch 2 aura comme prévu l'honneur d'accueillir Assassin's Creed Shadows le 2 décembre, avec une surprenante nouvelle : Ubisoft s'adaptera au retard en revoyant le prix à la baisse, donc 59,99€ (79,99€ pour les autres à la sortie). Le miracle, mais pas non plus pour ce qui concerne le modèle de distribution physique (c'est du Key Card donc).

Parallèlement, l'éditeur a annoncé l'arrivée de deux nouvelles MAJ :

- De nouvelles options de parkour le 28 octobre.
- Une nouvelle quête gratuite et scénarisée le 25 novembre.



publié le 24/10/2025 à 15:28 par Gamekyo
cyr publié le 24/10/2025 à 15:38
"plus réussi qu'attendu "

Ouai enfin, c'est le seul jeux qui me fait l'impression d'être passé sur autre chose que la switch 1.

Après a sont annonce, les détracteurs se sont moqué comme d'habitude, puisque c'est sur switch2 ça sera pourri...

Au final ils on eu tord.

Et le jeux pèse moins qu'un certains kirby air rides.


Bref a voir pour se assassin creed. Si ubisoft continue a faire des portages sérieux ou non.....
skuldleif publié le 24/10/2025 à 15:56
c'est impressionant de voir ca sur une handheld vendu 360€ doccaz a la fnac ,meme si c'est pas comme ca que jy jouerai perso , bien ouej
wickette publié le 24/10/2025 à 16:12
Je suis vraiment pas fan mais parfois la GKC est obligatoire (taille > 64gb, vitesse de lecture trop lente etc)

Le problème c’est que énormément de jeux qui marchent très bien sur une cartouche normale sont sur gkc…
rogeraf publié le 24/10/2025 à 16:32
wickette Plus de 100 gigas sur PS5 et Serie X, en compressant les données, le jeu ne sera pas full 3/4K. Mais ca sera lourd quand même vu la taille et les graphismes du jeu. M'enfin un bon jeu pour etre dessus sur Serie X
burningcrimson publié le 24/10/2025 à 16:33
En vrai c'est pas mal, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi propre.
seb84 publié le 24/10/2025 à 17:29
A ma connaissance, y a pas de GKC à plus de 59€ si?
escobar publié le 24/10/2025 à 17:55
seb84 si monsieur
seb84 publié le 24/10/2025 à 18:01
escobar genre ?
cyr publié le 24/10/2025 à 18:04
seb84 star wars outlaw, hitman....
cyr publié le 24/10/2025 à 18:05
rogeraf j'attends la fiche sur l'eshop ....pour voir le poid annoncé....
lafibre publié le 24/10/2025 à 18:12
cyr Star Wars Outlaws ne coûte pas plus de 60€.

seb84 Si, mais dans les faits la promesse des GKC c'est pas tant de te proposer des jeux pas chers, mais surtout de limiter le surcoût lier au format physique (il n'y a pour ainsi dire par de surcoût, tu payes le même prix qu'en dématérialisé). Là où la "vraie" carte de jeu NS2 implique la plupart du temps un surcoût même à ceux qui font des efforts pour limiter l'impact. C'est la raison pour laquelle chaque jeu Nintendo coûte 10€ de plus en physique d'ailleurs.
seb84 publié le 24/10/2025 à 18:14
cyr starwars outlaw est a 43€ dans mon Leclerc et 59€ a la Fnac. Hitman c 59€ partout. Le principe des GKC c est justement d avoir les gros jeux à prix "contenu". RE9 sera a 59€ par exemple
