Assassin's Creed Shadows arrive sur Switch 2, avec un petit mais surprenant effort sur le prix

Après un premier portage, celui de, plus réussi qu'attendu et dont une démo a d'ailleurs été mise à disposition depuis hier sur l'eShop, la Switch 2 aura comme prévu l'honneur d'accueillirle 2 décembre, avec une surprenante nouvelle : Ubisoft s'adaptera au retard en revoyant le prix à la baisse, donc 59,99€ (79,99€ pour les autres à la sortie). Le miracle, mais pas non plus pour ce qui concerne le modèle de distribution physique (c'est du Key Card donc).Parallèlement, l'éditeur a annoncé l'arrivée de deux nouvelles MAJ :- De nouvelles options de parkour le 28 octobre.- Une nouvelle quête gratuite et scénarisée le 25 novembre.