Kirby Air Riders : la nouvelle présentation + annonce de phases de tests serveurs (NSO)
Pour ceux qui l'ont loupé, on vous remet l'intégralité du deuxième Direct consacré à Kirby Air Riders dont l'une des principales annonces sera la tenue d'un test serveur accessible à tous les abonnés Nintendo Switch Online, avec 3 stages et plusieurs modes dont le mode Libre avec 16 joueurs (32 pour la version finale prévue le 20 novembre).
8 novembre : de 9h à 15h
9 novembre : de 1h à 7h
9 novembre : de 16h à 22h
15 novembre : de 9h à 15h
16 novembre : de 1h à 7h
16 novembre : de 16h à 22h
Pour le reste, la présentation permet surtout de confirmer que le jeu englobera une partie du contenu du premier épisode dont les circuits totalement refaits (18 au total) et certains mode dont les affrontements contre un boss. Le Roi Dadidou ne sera d'ailleurs pas le seul opposant (le ou les autres sont tenus secrets).
Enfin, petit détail d'important : aucun DLC, « tout le contenu est là ».
Au niveau des ventes comment ça va se passer ?
Ils auraient pu le mettre à l’année prochaine par exemple
Si j'y pense, j'essayerai pour confirmer ce que j'en pense.
Un vrai jeu de gamer pour gamer, on peut regretter quand même cette réponse à la manie de la personnalisation.
Ce jeu met une claque de game design à Sonic Crossworlds et Mario Kart World.