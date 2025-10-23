recherche
Kirby Air Riders : la nouvelle présentation + annonce de phases de tests serveurs (NSO)
Pour ceux qui l'ont loupé, on vous remet l'intégralité du deuxième Direct consacré à Kirby Air Riders dont l'une des principales annonces sera la tenue d'un test serveur accessible à tous les abonnés Nintendo Switch Online, avec 3 stages et plusieurs modes dont le mode Libre avec 16 joueurs (32 pour la version finale prévue le 20 novembre).

8 novembre : de 9h à 15h
9 novembre : de 1h à 7h
9 novembre : de 16h à 22h
15 novembre : de 9h à 15h
16 novembre : de 1h à 7h
16 novembre : de 16h à 22h

Pour le reste, la présentation permet surtout de confirmer que le jeu englobera une partie du contenu du premier épisode dont les circuits totalement refaits (18 au total) et certains mode dont les affrontements contre un boss. Le Roi Dadidou ne sera d'ailleurs pas le seul opposant (le ou les autres sont tenus secrets).

Enfin, petit détail d'important : aucun DLC, « tout le contenu est là ».



publié le 23/10/2025
mattewlogan publié le 23/10/2025 à 15:03
Je ne remets pas en cause la qualité du jeu, même si c’est pas mon style, mais je me pose la question en quelques mois Mario kart World suivi de Sonic et maintenant kirby
Au niveau des ventes comment ça va se passer ?
Ils auraient pu le mettre à l’année prochaine par exemple
wickette publié le 23/10/2025 à 15:04
Si le jeu marche très bien en ligne, Nintendo ne s'en privera pas de nous sortir un air pass à 24,99$
rogeraf publié le 23/10/2025 à 15:12
Super
ducknsexe publié le 23/10/2025 à 15:27
Ah ouais 18 circuit refaits. Un jeu tres sympa.
rogeraf publié le 23/10/2025 à 15:42
mattewlogan Tu te poses trop de questions.
sonilka publié le 23/10/2025 à 15:43
J'en ai tellement rien à faire du jeu (et pourtant c'est Sakurai à la manoeuvre) que j'avais zappé que la présentation était aujourd'hui. Par contre comme d'hab avec le bonhomme, c'est blindé de contenu et on a droit à une vraie personnalisation. J'ai presque l'impression de voir SSB par moment. Quand tu vois ce que propose MKW à coté, tu chiales.
burningcrimson publié le 23/10/2025 à 15:56
Je suis pas fan mais on merci à Sakurai pour le travail fourni ! On sent que ce mec est un vrai passionné et un gamer avant tout, respecr
cyr publié le 23/10/2025 à 16:54
On peut essayer le jeux si on est abonné nso?

Si j'y pense, j'essayerai pour confirmer ce que j'en pense.
newtechnix publié le 23/10/2025 à 16:55
"tout le contenu est là"

Un vrai jeu de gamer pour gamer, on peut regretter quand même cette réponse à la manie de la personnalisation.

Ce jeu met une claque de game design à Sonic Crossworlds et Mario Kart World.
fdestroyer publié le 23/10/2025 à 19:21
C'est dingue, ça à bien meilleure geule que MKW. Franchement je pense que je vais le prendre vu le contenu et la soin qui semble avoir été apporté
axlenz publié le 23/10/2025 à 20:49
Pas vraiment intéressé en soit mais j'ai comme l'impression que le jeu va agréablement surprendre
zanpa publié le 23/10/2025 à 20:51
que c'est moche encore une fois ... nintendo partisan du moindre effort
narustorm publié le 23/10/2025 à 22:41
C'est quoi qui sera rajouté dans la Maj days one ?
Fiche descriptif
Kirby Air Riders
1
Ils aiment
Nom : Kirby Air Riders
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Bandai Namco
Genre : course
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
