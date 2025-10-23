Kirby Air Riders : la nouvelle présentation + annonce de phases de tests serveurs (NSO)

Pour ceux qui l'ont loupé, on vous remet l'intégralité du deuxième Direct consacré àdont l'une des principales annonces sera la tenue d'un test serveur accessible à tous les abonnés Nintendo Switch Online, avec 3 stages et plusieurs modes dont le mode Libre avec 16 joueurs (32 pour la version finale prévue le 20 novembre).8 novembre : de 9h à 15h9 novembre : de 1h à 7h9 novembre : de 16h à 22h15 novembre : de 9h à 15h16 novembre : de 1h à 7h16 novembre : de 16h à 22hPour le reste, la présentation permet surtout de confirmer que le jeu englobera une partie du contenu du premier épisode dont les circuits totalement refaits (18 au total) et certains mode dont les affrontements contre un boss. Le Roi Dadidou ne sera d'ailleurs pas le seul opposant (le ou les autres sont tenus secrets).Enfin, petit détail d'important : aucun DLC, « tout le contenu est là ».