Switch 2 : Luigi's Mansion 1 arrive sur le NSO

En période de Halloween, précisément le 30 octobre, le service NSO spécial GameCube de la Switch 2 accueillera Luigi's Mansion premier du nom, permettant mine de rien à la console de posséder l'intégralité de la franchise avec Luigi's Mansion 2 HD et Luigi's Mansion 3.
Une petite cure de nostalgie pour découvrir ou redécouvrir ce titre de lancement du cube violet, à l'époque joli claque graphique à défaut d'avoir un contenu mirobolant (ça se boucle en à peu près 4h).
Mais j'ai le 2 et le 3.
Je l'ai ensuite fait sur 3ds ya 2/3ans; bordel quel plaisir ce jeu, une ambiance "spooky" tellement parfaite, et une durée de vie qui aujourd'hui est bien plus une qualité qu'un défaut.
Contrairement peut être au 3 qui m'est tombé des mains
Ici on célèbre l’arrivée d’un titre après 3 ou 4 autres dispo depuis des mois.
C’est magique!
J'espere que le paper mario de la gamecube va arriver. Celui la je l'ai loupé.
Ouais, enfin 4 heures. C'est pas ce temps-là que tu mets la première fois. Loin de là même ! Je suis même étonné de voir un tel chiffre être indiqué dans l'article. Et puis si y'a bien un opus de la licence auquel il faut jouer, c'est bien lui !
Donc si tu l'as pas fait par le passé, je t'encourage à passer le cap l'ami, t'as jamais eu une ambiance comme celle-ci dans un Luigi's Mansion. Car sauf dans le gameplay orienté plus action à partir du 2 sur 3DS, et du 3 qui se veut reprendre comme base ce qui a été fait avec son prédécesseur, on a jamais d'avantage eu l'impression d'explorer une maison hantée que dans ce Luigi's Mansion-ci.
« J'espere que le paper mario de la gamecube va arriver. Celui la je l'ai loupé. »
Rêve pas non plus, le jeu, Nintendo l'a ressorti sur Switch. Donc ne rêve pas.
Sauf que Halloween c'est tout les ans, donc imagine il faudrait un jeu pour, à un moment ça va être compliqué ^^
Mais jsais pas, j'ai trouvé le premier tellement genial et parfaitement calibré dans sa proposition, que je jvoulais peut-être un luigi mansion 1.3 haha
Par contre le 2 j'y ai jamais joué, et il a pas bonne reput'
yogfei : Nintendo pourrait sortir un patch 1080p-60 fps pour le 3
j'imagine qu'il est hors de prix en boîte ?
Ça fait vraiment pitié. Ça ne mérite même pas une news