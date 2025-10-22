recherche
News / Blogs
Switch 2 : Luigi's Mansion 1 arrive sur le NSO
En période de Halloween, précisément le 30 octobre, le service NSO spécial GameCube de la Switch 2 accueillera Luigi's Mansion premier du nom, permettant mine de rien à la console de posséder l'intégralité de la franchise avec Luigi's Mansion 2 HD et Luigi's Mansion 3.

Une petite cure de nostalgie pour découvrir ou redécouvrir ce titre de lancement du cube violet, à l'époque joli claque graphique à défaut d'avoir un contenu mirobolant (ça se boucle en à peu près 4h).

9
Qui a aimé ?
zephon, liquidsnake66, toni, aros, archesstat, kali, gareauxloups, elcidfx, kevinmccallisterrr
publié le 22/10/2025 à 06:21 par Gamekyo
commentaires (29)
pcsw2 publié le 22/10/2025 à 06:23
Cool je pourrais découvrir cette licence
greatteacheroni publié le 22/10/2025 à 06:23
Expérience courte, mais pour l’avoir fait day one, c’était magnifique et très sympa à jouer.
zephon publié le 22/10/2025 à 06:54
cool jamais fait
cyr publié le 22/10/2025 à 07:09
Jamais eu. A cause principalement de la durée de vie.

Mais j'ai le 2 et le 3.
liquidsnake66 publié le 22/10/2025 à 07:21
Excellent
jacquescechirac publié le 22/10/2025 à 07:47
J'avais joué vite aif quand on m'avait prêté la gc à l'époque.
Je l'ai ensuite fait sur 3ds ya 2/3ans; bordel quel plaisir ce jeu, une ambiance "spooky" tellement parfaite, et une durée de vie qui aujourd'hui est bien plus une qualité qu'un défaut.
Contrairement peut être au 3 qui m'est tombé des mains
yogfei publié le 22/10/2025 à 07:53
jacquescechirac Le 3 était tellement bien, redonne lui une chance a l'occasion... Je l'ai vraiment adoré...
giru publié le 22/10/2025 à 08:05
J'espère que Luigi's Mansion 4 sera là pour l'automne 2026... J'espérais déjà que ça allait être une des cartouches de Nintendo pour cette fin d'année, mais non à la place on a Kirby Air Riders
akinen publié le 22/10/2025 à 09:09
Nan mais les événements de folie. Les autres services balances des dizaines et des dizaines de jeux retro par mois.

Ici on célèbre l’arrivée d’un titre après 3 ou 4 autres dispo depuis des mois.

C’est magique!
micheljackson publié le 22/10/2025 à 09:17
Mince quand on pense que Solarr a revendu sa Switch 2 et va louper ça, oh le pauvre...quel dommage !
fiveagainstone publié le 22/10/2025 à 09:31
L'occaz de le refaire, mais ouais c'était court style 4 ou 5h.
cyr publié le 22/10/2025 à 09:33
akinen venant des rats de nintendo, c'est un miracle.

J'espere que le paper mario de la gamecube va arriver. Celui la je l'ai loupé.
aros publié le 22/10/2025 à 09:44
cyr
Ouais, enfin 4 heures. C'est pas ce temps-là que tu mets la première fois. Loin de là même ! Je suis même étonné de voir un tel chiffre être indiqué dans l'article. Et puis si y'a bien un opus de la licence auquel il faut jouer, c'est bien lui !
Donc si tu l'as pas fait par le passé, je t'encourage à passer le cap l'ami, t'as jamais eu une ambiance comme celle-ci dans un Luigi's Mansion. Car sauf dans le gameplay orienté plus action à partir du 2 sur 3DS, et du 3 qui se veut reprendre comme base ce qui a été fait avec son prédécesseur, on a jamais d'avantage eu l'impression d'explorer une maison hantée que dans ce Luigi's Mansion-ci.

« J'espere que le paper mario de la gamecube va arriver. Celui la je l'ai loupé. »
Rêve pas non plus, le jeu, Nintendo l'a ressorti sur Switch. Donc ne rêve pas.
jeanouillz publié le 22/10/2025 à 10:21
Dire qu'ils voulaient déjà implémenter la vue 3D stereoscopique avec ce titre à l'époque...
newtechnix publié le 22/10/2025 à 10:55
Si nintendo était vraiment malin à chaque Halloween (ou plutôt à chaque sorti d'un nouvel épisode) un peu comme mario party est destiné à la période des fêtes de nowel.
zoske publié le 22/10/2025 à 11:15
Quoi ils ne vont pas faire un lazy HD Remaster à 60€...
nicolasgourry publié le 22/10/2025 à 11:46
newtechnix
Sauf que Halloween c'est tout les ans, donc imagine il faudrait un jeu pour, à un moment ça va être compliqué ^^
jacquescechirac publié le 22/10/2025 à 11:48
yogfei Ouais je l'ai pas revendu, Halloween approche, se serait peut-être le moment de lui redonner une chance .
Mais jsais pas, j'ai trouvé le premier tellement genial et parfaitement calibré dans sa proposition, que je jvoulais peut-être un luigi mansion 1.3 haha
Par contre le 2 j'y ai jamais joué, et il a pas bonne reput'
newtechnix publié le 22/10/2025 à 11:51
nicolasgourry oui voilà à chaque sorti d'un nouvel épsiode
liquidsnake66 publié le 22/10/2025 à 12:48
jacquescechirac grand fan du 1 je suis sur le 2 actuellement il est excellent aussi, juste le format mission qui est moins bien mais c'est intéressant quand tu as peu de temps de jeu dispo car chaque mission fait 20/30 min
zerdow publié le 22/10/2025 à 12:49
Jacquescechirac le 2 est pourtant très sympathique, à l’occasion pour pas cher c’est à tester. Le « soucis » vient du fait que les gens n’ont pas aimé le système de mission qui te coupe dans l’exploration. Ce qui est compréhensible, mais rappelons que le titres est paru sur 3DS à la base , donc destiné à une utilisation portative. M’enfin perso j’ai passer un très bon moment sur ce jeu donc je le recommande chaudement.
solarr publié le 22/10/2025 à 15:29
micheljackson Mince quand on pense que Solarr a revendu sa Switch 2 et va louper ça, oh le pauvre...quel dommage ! .
zanpa publié le 22/10/2025 à 16:04
étonnant que les rats de Nintendo ressorte par une version HD à 60 euro pour nourrir leur nsex en manque de jeux switch 2
ippoyabukiki publié le 22/10/2025 à 16:44
akinen et oui il y a des boites qui savent doser pour qu'un titre soit un événement et d'autres qui rendent quelconque les oeuvres en inondant le marché
pokk publié le 22/10/2025 à 17:13
Le meilleur épisode de la licence, et de loin. Il est certes court (mais pas 4h pour une première partie, plutôt 7-8h), mais ce n’est pas un problème, vu que c’est un jeu à score (ce que beaucoup semblent ne pas avoir compris). Quand tu joues la première fois, tu ne fais pas trop attention à l’argent, car il n’y a rien à acheter et il n'y a pas de vies toutes les 100 pièces. Mais quand tu atteins la fin, tu découvres le système de score et recommences une partie. Tu explores davantage, tu découvres que maîtriser les boss permet de gagner plus d’argent, découvre les secrets du jeu. S’il durait 20 heures, une fois terminé, personne n’y reviendrait.
tokito publié le 22/10/2025 à 17:27
Je ne veux pas me taper une saloperie d'abonnement pour ce jeu culte, ils devraient faire une version HD

yogfei : Nintendo pourrait sortir un patch 1080p-60 fps pour le 3
jacquescechirac publié le 22/10/2025 à 18:33
zerdow liquidsnake66 Ok Merci les gas, jvais me renseigner un peu si il peut me plaire et voir si jpeux le trouver à pas trop cher.
j'imagine qu'il est hors de prix en boîte ?
zerdow publié le 22/10/2025 à 21:24
Jacquescechirac pour la version Switch , compter 30€ , pour la version 3DS je vient de regarder à l’instant sur le bon coin pour 5€ tu peux te le procurer. Elle n’est pas mauvaise donc pour découvrir le jeu à bas coût c’est bien. Après la version Switch s’achète et se vend 30€ , donc si tu ne souhaite pas conserver le titre dans tas collection c’est aussi une solution , sachant que le titre est tout de même plus confortable à parcourir sur sa télé plus tôt que les petits écrans de la 3DS.
davidsexking publié le 22/10/2025 à 21:24
akinen Toujours aucun MK Double Dash, même pas 1/100e de la ludo GameCube Nintendo ou Pokemon Bleu/Rouge

Ça fait vraiment pitié. Ça ne mérite même pas une news
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Luigi's Mansion 3
27
Ils aiment
Nom : Luigi's Mansion 3
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Next Level Games
Genre : action
Multijoueur : 1 à 4 (VS local), 1 à 8 (mode coop en online)
Sortie européenne : 31/10/2019
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo