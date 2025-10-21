Inazuma Eleven Victory Road : un dernier tour d'horizon (+ specs & infos) après 9 ans d'attente

Plus de 9 ans d'attente et c'est bon, Level-5 vient encore de l'affirmer :arrivera quoi qu'il arrive le 13 novembre sur PC, PS5/4, Xbox Series et Nintendo Switch 1/2, avec toutes les specs suivantes.PlayStation 5 : 4K/60FPSPlayStation 5 Pro : 4K/120FPSPlayStation 4 : 1080p/60FPSPlayStation 4 Pro : 4K/60FPSXbox Series X : 4K/120FPSXbox Series S : 1440p/60FPSNintendo Switch 2 : 4K/60FPSNintendo Switch : 1080p/30FPSPC : ce que vous voulez avec compatibilité écran ultra largeInformation bonus : le mode stylet de la Switch 1 a été supprimé dans un soucis d'équilibre en cross-play. Cela n'empêchera pas une fonction souris, au départ sur PC/Switch 2, puis plus tard implémenté via MAJ sur PlayStation 5 et Xbox Series. PS4 et Switch 1 en seront privées.Enfin, l'éditeur annonce qu'à l'instar de Pokémon, le jeu disposera d'une « banque de joueurs » (mais gratuite) pour stocker jusqu'à 5400 personnages. Sans en dire plus, Level-5 sous-entend que cette banque pourra être exploitée dans une éventuelle suite.