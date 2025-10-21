recherche
Inazuma Eleven Victory Road : un dernier tour d'horizon (+ specs & infos) après 9 ans d'attente
Plus de 9 ans d'attente et c'est bon, Level-5 vient encore de l'affirmer : Inazuma Eleven : Victory Road arrivera quoi qu'il arrive le 13 novembre sur PC, PS5/4, Xbox Series et Nintendo Switch 1/2, avec toutes les specs suivantes.

PlayStation 5 : 4K/60FPS
PlayStation 5 Pro : 4K/120FPS
PlayStation 4 : 1080p/60FPS
PlayStation 4 Pro : 4K/60FPS
Xbox Series X : 4K/120FPS
Xbox Series S : 1440p/60FPS
Nintendo Switch 2 : 4K/60FPS
Nintendo Switch : 1080p/30FPS
PC : ce que vous voulez avec compatibilité écran ultra large

Information bonus : le mode stylet de la Switch 1 a été supprimé dans un soucis d'équilibre en cross-play. Cela n'empêchera pas une fonction souris, au départ sur PC/Switch 2, puis plus tard implémenté via MAJ sur PlayStation 5 et Xbox Series. PS4 et Switch 1 en seront privées.

Enfin, l'éditeur annonce qu'à l'instar de Pokémon, le jeu disposera d'une « banque de joueurs » (mais gratuite) pour stocker jusqu'à 5400 personnages. Sans en dire plus, Level-5 sous-entend que cette banque pourra être exploitée dans une éventuelle suite.

publié le 21/10/2025 à 15:49 par Gamekyo
commentaires (14)
shinz0 publié le 21/10/2025 à 16:08
C'est joli et propre
pcsw2 publié le 21/10/2025 à 16:09
Jamais toucher cette liscense je serais bien tenté.
altendorf publié le 21/10/2025 à 16:23
ENFIN
ippoyabukiki publié le 21/10/2025 à 16:24
Toujours pas dispo en précommandes sur switch et switch 2...
yukilin publié le 21/10/2025 à 16:35
très sympa
Jamais touché à la licence.
pimoody publié le 21/10/2025 à 17:03
Tout est propre, jusqu’à la banque que Pokémon devraient offrir tant ça les sert de fidéliser (au moins avec une limite de base et des options d’upgrade si besoin).
jackfrost publié le 21/10/2025 à 17:26
Sur Switch 2 s'il sort en physique, sinon ps5

Vivement !
newtechnix publié le 21/10/2025 à 17:33
Allez soyons taquin....9 ans d'attente et pourtant ils auraient quand même pu attendre 6 ou 7 mois supplémentaire pour le sortir juste avant la coupe du monde 2026 au USA.
ippoyabukiki publié le 21/10/2025 à 18:14
jackfrost il sortira nul part en physique
jackfrost publié le 21/10/2025 à 18:35
ippoyabukiki Je m'en souvenais plus, bon ça sera dans longtemps pour moi, dommage.

C'est bête de l'avoir fait pour fantasy life et pas celui-ci...
natedrake publié le 21/10/2025 à 19:12
On a eu Captain Tsubasa et Inazuma en jeu vidéo, maintenant j'espère qu'on aura un jour Blue Lock également.
ippoyabukiki publié le 21/10/2025 à 21:19
natedrake euh... es tu au courant qu'inazuma eleven est à la base un jeu video qui a eu une adaptation en anime et en manga pour mieux vendre le jeu video ? Rassure moi.
Tu penses quand meme pas que c'est un dessin animé adapté en jeu video, si ?
natedrake publié le 21/10/2025 à 21:44
ippoyabukiki Houlà non, j'étais persuadé du contraire, pas taper.
ootaniisensei publié le 21/10/2025 à 22:50
ce que vous voulez avec compatibilité écran ultra large

Vraiment des boss
