Inazuma Eleven Victory Road : un dernier tour d'horizon (+ specs & infos) après 9 ans d'attente
Plus de 9 ans d'attente et c'est bon, Level-5 vient encore de l'affirmer : Inazuma Eleven : Victory Road arrivera quoi qu'il arrive le 13 novembre sur PC, PS5/4, Xbox Series et Nintendo Switch 1/2, avec toutes les specs suivantes.
PlayStation 5 : 4K/60FPS
PlayStation 5 Pro : 4K/120FPS
PlayStation 4 : 1080p/60FPS
PlayStation 4 Pro : 4K/60FPS
Xbox Series X : 4K/120FPS
Xbox Series S : 1440p/60FPS
Nintendo Switch 2 : 4K/60FPS
Nintendo Switch : 1080p/30FPS
PC : ce que vous voulez avec compatibilité écran ultra large
Information bonus : le mode stylet de la Switch 1 a été supprimé dans un soucis d'équilibre en cross-play. Cela n'empêchera pas une fonction souris, au départ sur PC/Switch 2, puis plus tard implémenté via MAJ sur PlayStation 5 et Xbox Series. PS4 et Switch 1 en seront privées.
Enfin, l'éditeur annonce qu'à l'instar de Pokémon, le jeu disposera d'une « banque de joueurs » (mais gratuite) pour stocker jusqu'à 5400 personnages. Sans en dire plus, Level-5 sous-entend que cette banque pourra être exploitée dans une éventuelle suite.
Jamais touché à la licence.
Vivement !
C'est bête de l'avoir fait pour fantasy life et pas celui-ci...
Tu penses quand meme pas que c'est un dessin animé adapté en jeu video, si ?
Vraiment des boss