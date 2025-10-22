Battlefield 6 : trailer et contenu de la Saison 1

Démarrage record pour la franchise Battlefield
avec le sixième épisode, et il est temps pour DICE de passer la seconde en illustrant le temps d'un trailer la Saison 1 découpée en trois partie.
28 octobre :
- Nouvelle map (Blackwell Fields)
- Nouveau mode 4V4
- Un véhicule, 4 armes et un accessoire
18 novembre :
- Nouvelle map (Eastwood)
- Nouveau mode à durée limitée (objectifs)
- 4 nouvelles armes
9 décembre :
- Lancement de l'event hivernal
- Map Empire State sous la neige
- Piolet d'escalade en nouvelle arme
LE BF en KITS, bientôt 20 ans que ca existe grâce a EA : it s (not) in the game
Elle sera filtrée comme l'autre, c'est pas une météo différenté qui va la rendre plus sympa à jouer
Ils peuvent pas prendre le risque de scinder la commu en 2 au niveau des cartes et modes.
Battlefield 1942 : 13 cartes
Battlefield Bad Company 2 : 12 (dont 3 exclusives en Ruée)
Battlefield 3 : 9 cartes
Battlefield 4 : 10 cartes
Battlefield 1 : 9 cartes
Battlefield V : 8 cartes
Battlefield 2042 : 7 cartes
Battlefield 6 : 9 cartes
Elles font pas l'unanimité c'est sûr
Perso je trouve qu'elles manquent de verticalité et de grandeur, c'est trop concentré, trop petites
La map au Caire par contre, intankable tellement t'es litérallement dans des couloirs et des portes
La map du Caire reste ma préférée!