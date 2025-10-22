Battlefield 6 : trailer et contenu de la Saison 1

Démarrage record pour la franchiseavec le sixième épisode, et il est temps pour DICE de passer la seconde en illustrant le temps d'un trailer la Saison 1 découpée en trois partie.28 octobre :- Nouvelle map (Blackwell Fields)- Nouveau mode 4V4- Un véhicule, 4 armes et un accessoire18 novembre :- Nouvelle map (Eastwood)- Nouveau mode à durée limitée (objectifs)- 4 nouvelles armes9 décembre :- Lancement de l'event hivernal- Map Empire State sous la neige- Piolet d'escalade en nouvelle arme