Battlefield 6 : trailer et contenu de la Saison 1
Démarrage record pour la franchise Battlefield avec le sixième épisode, et il est temps pour DICE de passer la seconde en illustrant le temps d'un trailer la Saison 1 découpée en trois partie.

28 octobre :
- Nouvelle map (Blackwell Fields)
- Nouveau mode 4V4
- Un véhicule, 4 armes et un accessoire

18 novembre :
- Nouvelle map (Eastwood)
- Nouveau mode à durée limitée (objectifs)
- 4 nouvelles armes

9 décembre :
- Lancement de l'event hivernal
- Map Empire State sous la neige
- Piolet d'escalade en nouvelle arme

publié le 22/10/2025 à 15:32 par Gamekyo
commentaires (10)
rogeraf publié le 22/10/2025 à 15:37
Vivement la sortie du jeu complet ! Un BF c'est 12 cartes minimum normalement et la on en a 9, bientôt 10 ......

LE BF en KITS, bientôt 20 ans que ca existe grâce a EA : it s (not) in the game
mercure7 publié le 22/10/2025 à 16:30
"Map Empire State sous la neige"

Elle sera filtrée comme l'autre, c'est pas une météo différenté qui va la rendre plus sympa à jouer
salahkabyle75 publié le 22/10/2025 à 16:41
Gratuit ou payant ces dlc ??
idd publié le 22/10/2025 à 17:12
salahkabyle75 c'est gratuit, les DLC sont axés boost XP, skin et les jetons pro pour héberger des serveurs persistants.
Ils peuvent pas prendre le risque de scinder la commu en 2 au niveau des cartes et modes.
zanpa publié le 22/10/2025 à 17:32
80% des Maps sont à chier sur ce bf6, c’est une catastrophe… je dois jouer sur 3 map à tout casser, le reste j’ai filtré tellement elles sont naze
bennj publié le 22/10/2025 à 18:09
rogeraf "Un BF c'est 12 cartes minimum" : désolé mais c'est faux.

Battlefield 1942 : 13 cartes
Battlefield Bad Company 2 : 12 (dont 3 exclusives en Ruée)
Battlefield 3 : 9 cartes
Battlefield 4 : 10 cartes
Battlefield 1 : 9 cartes
Battlefield V : 8 cartes
Battlefield 2042 : 7 cartes
Battlefield 6 : 9 cartes
wickette publié le 22/10/2025 à 18:21
zanpa
Elles font pas l'unanimité c'est sûr

Perso je trouve qu'elles manquent de verticalité et de grandeur, c'est trop concentré, trop petites

La map au Caire par contre, intankable tellement t'es litérallement dans des couloirs et des portes
jenicris publié le 22/10/2025 à 19:03
wickette a voir la nouvelle map le 28

La map du Caire reste ma préférée!
pcsw2 publié le 22/10/2025 à 19:20
Hate que ca arrive
brook1 publié le 22/10/2025 à 20:00
"Piolet d'escalade"
