Marvel Cosmic Invasion : date de sortie + confirmation des 2 derniers persos du casting
Dotemu sera bien dans les temps avec Marvel Cosmic Invasion dont le lancement vient s'être annoncé pour le 1er décembre sur l'intégralité des supports, dont la Switch 2 (cette version vient tout juste d'être confirmée).

Dans sa dernière ligne droite, avec la bande-annonce ci-dessous, l'équipe en profite pour confirmer les deux derniers personnages jouables, précisément Phoenix et Iron Man. Un total de 15 combattants pourra être pris en main, dont Spider-Man, Ghost Rider, Venom et Wolverine.

publié le 22/10/2025 à 15:24 par Gamekyo
negan publié le 22/10/2025 à 15:30
On connaît le prix?
shanks publié le 22/10/2025 à 15:35
negan
Rien d'annoncé mais logiquement plus ou moins 30 balles vu les habitudes de Dotemu, sauf si Marvel s'est montré chien sur les coûts d'exploitation.
colt publié le 22/10/2025 à 15:36
yes !!!!!! day one pc avec metroid prime sur switch 2 d'autant que le decembre generelement c'est desert niveau jeux donc c'est parfait
negan publié le 22/10/2025 à 15:38
shanks
taiko publié le 22/10/2025 à 15:55
Y'a surtout les deux premiers épisodes de dispatch qui sortent aujourd'hui !!
mattewlogan publié le 22/10/2025 à 16:34
Un bon petit jeu pour les fêtes de fin d’année
jaysennnin publié le 22/10/2025 à 16:51
il ne reste plus qu'à espérer le crossplay pour tous les supports et ce sera parfait
thejoke publié le 22/10/2025 à 18:31
On va attendre au moins 1 ou 2 éditions complètes, j'adore dotemu mais c'est les champions pour imiter capcomet ses éditions à rallonge.
liberty publié le 22/10/2025 à 19:15
shanks Ça ne serait pas étonnant qu'ils soient bâtard au niveau des frais d'exploitation, vue qu'ils doivent compenser les pertes liées aux films et aux ventes merdiques des Comics
supatony publié le 22/10/2025 à 20:56
J'ai testé la démo, c'est pas fou dommage...
Marvel Cosmic Invasion
