Marvel Cosmic Invasion : date de sortie + confirmation des 2 derniers persos du casting

Dotemu sera bien dans les temps avecdont le lancement vient s'être annoncé pour le 1er décembre sur l'intégralité des supports, dont la Switch 2 (cette version vient tout juste d'être confirmée).Dans sa dernière ligne droite, avec la bande-annonce ci-dessous, l'équipe en profite pour confirmer les deux derniers personnages jouables, précisément Phoenix et Iron Man. Un total de 15 combattants pourra être pris en main, dont Spider-Man, Ghost Rider, Venom et Wolverine.