Marvel Cosmic Invasion : date de sortie + confirmation des 2 derniers persos du casting
Dotemu sera bien dans les temps avec Marvel Cosmic Invasion dont le lancement vient s'être annoncé pour le 1er décembre sur l'intégralité des supports, dont la Switch 2 (cette version vient tout juste d'être confirmée).
Dans sa dernière ligne droite, avec la bande-annonce ci-dessous, l'équipe en profite pour confirmer les deux derniers personnages jouables, précisément Phoenix et Iron Man. Un total de 15 combattants pourra être pris en main, dont Spider-Man, Ghost Rider, Venom et Wolverine.
Rien d'annoncé mais logiquement plus ou moins 30 balles vu les habitudes de Dotemu, sauf si Marvel s'est montré chien sur les coûts d'exploitation.