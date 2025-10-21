recherche
Ninja Gaiden 4 : trailer de lancement
C'est l'heure pour une des franchises phares de Koei Tecmo de revenir sur le devant de la scène avec aujourd'hui même la sortie en collaboration avec Xbox de Ninja Gaiden 4, malheureusement marquée par le récent décès de Tomonobu Itagaki, papa de la licence nous ayant quitté à seulement 58 ans.

En voici le trailer de lancement alors que les tests tombent depuis cette nuit, et que votre serviteur doit boucler le sien (spoil : c'est bien et nerveux, mais qu'ils sont tristes ces décors).

publié le 21/10/2025 à 05:18 par Gamekyo
commentaires (4)
gamerdome publié le 21/10/2025 à 06:53
Voir le logo Team Ninja et Platinum dans un même trailers, ça me fait son petit effet.

Ce que je vois me plait, de la nouveauté sans dénaturé la licence, et toujours cette violence jouissive. De toute façon je me ferai mon propre avis manette en mains.
ouken publié le 21/10/2025 à 07:09
Mama je vais le tuer le retour des gens autour de moi son unanime
guiguif publié le 21/10/2025 à 09:55
Tellement hâte de l'OST, même pas besoin d'avoir fait le jeu pour savoir que c'est deja la meilleure de la serie
rendan publié le 21/10/2025 à 17:04
J'y joue sur ROG ally X c'est une PURE DINGUERIE
