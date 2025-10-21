Ninja Gaiden 4 : trailer de lancement

C'est l'heure pour une des franchises phares de Koei Tecmo de revenir sur le devant de la scène avec aujourd'hui même la sortie en collaboration avec Xbox de, malheureusement marquée par le récent décès de Tomonobu Itagaki, papa de la licence nous ayant quitté à seulement 58 ans.En voici le trailer de lancement alors que les tests tombent depuis cette nuit, et que votre serviteur doit boucler le sien (spoil : c'est bien et nerveux, mais qu'ils sont tristes ces décors).