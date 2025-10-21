recherche
Kirby Air Riders : allez, vous reprendrez bien 60 minutes de présentation ?
On n'en demandait pas tant, surtout quand on attend d'autres choses, mais comme prévu, Masahiro Sakurai se permettra de fournir à Kirby Air Riders un deuxième Direct 100 % dédié, et ce sera ce jeudi 23 octobre à 15h00.

Le mec à la jeunesse éternelle déroulera de nouvelles informations pendant 60 minutes (!!!) car visiblement, il y a encore beaucoup à dire sur ce titre attendu le 20 novembre sur Switch 2.

publié le 21/10/2025 à 14:35 par Gamekyo
natedrake publié le 21/10/2025 à 14:48
C'est vrai qu'on dirait pas qu'il a 55 ans...
akinen publié le 21/10/2025 à 14:50
Non merci, ça ira c’est gentil
gaymer40 publié le 21/10/2025 à 14:52
Pas pour moi, 2 minutes on suffit
cyr publié le 21/10/2025 à 14:54
Blague a part, il pese 25 go. Plus que mario kart world.

J'ai vu une video hier sur YouTube sur la chaîne de nintendo, ça a l'air soigné.

Mais bon j'accroche pas.


C'est bizarre.
edgar publié le 21/10/2025 à 14:55
Genre c’est le jeu du siècle, alors que même s’il était offert, j’hésiterais à le télécharger tellement il n’envoie pas du tout du rêve !

Nintendo est complètement à la ramasse depuis la sortie de la Switch 2, leur communication est tout bonnement catastrophique.

C’est même à se demander comment ils font pour pondre de tels ND d’une nullité sans nom.
masharu publié le 21/10/2025 à 15:00
edgar T'es pas le public de ce jeu, c'est tout.
poker22 publié le 21/10/2025 à 15:00
bah si ils font un 2; c'est que le 1 s'est bien vendu
edgar publié le 21/10/2025 à 15:02
masharu Sans blague, t’as trouvé ça tout seul ?
poker22 publié le 21/10/2025 à 15:05
a quand un ND Metroid prime 4
masharu publié le 21/10/2025 à 15:07
edgar Le jeu vidéo ça n'est pas une prestations non plus hein . Je sais bien qu'il est bon de cracher sur Nintendo en ce moment et à juste titre, juste que Kirby Air Riders est axé multijoueurs ça n'est pas déconnant de les voir mettre en avant un jeu qui est très demandé par les fans depuis la GCN. Faut savoir mesurer ses propos...
ducknsexe publié le 21/10/2025 à 15:28
Pokemon et kirby air bnb pas pour moi.

Vivement MP4 et qu on passe a la suite ( 2026 )
akinen publié le 21/10/2025 à 15:33
ducknsexe air bnb
snave publié le 21/10/2025 à 15:34
edgar Pour commencer personne n'a parler de jeu du siècle.

Ensuite, je ne vois pas où Nintendo est à la ramasse niveau com, depuis la sortie de la Nintendo Switch 2 on a eu régulièrement des infos et une date sur à peu près tous les jeux qui arrivent cette année. Et on a même eu quelques infos sur les sorties de jeux début 2026, je ne vois pas ce qu'il te faut d'autre.

Et moi je me demande comment tu arrives à avoir des propos aussi catastrophiques, faut les mesurer comme dit plus haut.
edgar publié le 21/10/2025 à 15:42
snave C’est le deuxième ND spécial Kirby en l’espace de seulement 2 mois il me semble, sachant que le premier avait déjà duré 45 minutes, et maintenant 1 heure ?

Mais oui t’as raison, Nintendo ne le présente pas comme si c’était le jeu du siècle !

Et sinon Metroid Prime 4, on en parle ?

Bonne journée !
masharu publié le 21/10/2025 à 15:57
edgar Metroid Prime 4 aura au mieux un trailer overview de 10 min pour la sortie, c'est ce que je parie depuis avant le dernier ND. Ce n'est pas le jeu du siècle pour Nintendo non plus (il ne sera même aux Game Awards d'ailleurs vu le timining). Faut attendre l'annonce du prochain Zelda par la team Aonuma si vous voulez du lourd.

Personnellement, Kirby Air Riders + Hyrule Wariors 3 + Metroid Prime 4 + Fire Emblem Fortune's Weave d'ici mi-2016, ça me va amplement.
drybowser publié le 21/10/2025 à 16:08
Je capte pas Nintendo faire un ndirect sur ce jeu comme si c'était un méga gros jeu hyper attendu ... Putain le ndirect juste pour Kirby va durer plus longtemps qu'un ndirect normal ça me tue ! Surtout que c'est le 2eme ...
J'espère que Metroid prime aura le droit aux mêmes honneurs ...
En attendant malgré tout le talent de sakurai j'achèterais pas le jeu j'accroche pas du tout dessus et j'aurais préféré voir le bonhomme faire autre chose, un truc inédit comme il l avait fait sur 3ds avec kid Icarus
edgar publié le 21/10/2025 à 16:11
masharu Tant mieux pour toi si ça te convient, moi à part MP 4, le reste ne m’intéresse pas du tout.

Après comme d’hab, les goûts et les couleurs.
pimoody publié le 21/10/2025 à 17:01
En tout cas je l’attends fortement ce jeu, ça à l’air top pour le genre avec une nouvelle approche de gameplay.
kidicarus publié le 21/10/2025 à 17:08
Le jeu ne m'intéresse pas plus que ça mais je regarderai une fois rentré du boulot.
Mais une heure, ça fait long surtout après le premier ND dédié au jeu. Il ne restera pas grand chose à découvrir, je trouve ça dommage.
link49 publié le 21/10/2025 à 17:10
J'hésite encore à le prendre ce jeu là.
jackfrost publié le 21/10/2025 à 17:22
Le jeu m'intéresse peu, avec MK9, je le trouve encore plus dispensable.
jeanouillz publié le 21/10/2025 à 17:23
Un jeu de niche mais bon, il a et aura ses fans
wickette publié le 21/10/2025 à 17:34
drybowser
je pense c'est propre aux jeux dirigés par Sakurai, je pense que c'est de son propre chef avec l'aval ensuite de Nintendo.

C'est des choses qu'on ne voit que sur Kirby..et Super Smash Bros Ultimate avant ça (les gens s'était d'ailleurs plaints à l'époque de la durée )

Je pense pas qu'il faille s'attendre à pareil pour Metroid Prime 4
nicolasgourry publié le 21/10/2025 à 17:39
jeanouillz et là ou c'est fort, deux jours avant la sortie, il y a un manga sur Masahiro Sakurai au japon en format manga.
https://www.gamekyo.com/blog_article482633.html
drybowser publié le 21/10/2025 à 20:35
Wickette ha mais oui exact maintenant que tu le dis tu as probablement raison.
idd publié le 21/10/2025 à 22:32
Je crois que déjà avec la première présentation j'ai eu l'impression d'avoir fait tout le jeu...
burningcrimson publié le 21/10/2025 à 22:54
link49 Je me demande si tu joues plus d'une heure aux jeux que tu achètes...
