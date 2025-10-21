Kirby Air Riders : allez, vous reprendrez bien 60 minutes de présentation ?
On n'en demandait pas tant, surtout quand on attend d'autres choses, mais comme prévu, Masahiro Sakurai se permettra de fournir à Kirby Air Riders un deuxième Direct 100 % dédié, et ce sera ce jeudi 23 octobre à 15h00.
Le mec à la jeunesse éternelle déroulera de nouvelles informations pendant 60 minutes (!!!) car visiblement, il y a encore beaucoup à dire sur ce titre attendu le 20 novembre sur Switch 2.
J'ai vu une video hier sur YouTube sur la chaîne de nintendo, ça a l'air soigné.
Mais bon j'accroche pas.
C'est bizarre.
Nintendo est complètement à la ramasse depuis la sortie de la Switch 2, leur communication est tout bonnement catastrophique.
C’est même à se demander comment ils font pour pondre de tels ND d’une nullité sans nom.
Vivement MP4 et qu on passe a la suite ( 2026 )
Ensuite, je ne vois pas où Nintendo est à la ramasse niveau com, depuis la sortie de la Nintendo Switch 2 on a eu régulièrement des infos et une date sur à peu près tous les jeux qui arrivent cette année. Et on a même eu quelques infos sur les sorties de jeux début 2026, je ne vois pas ce qu'il te faut d'autre.
Et moi je me demande comment tu arrives à avoir des propos aussi catastrophiques, faut les mesurer comme dit plus haut.
Mais oui t’as raison, Nintendo ne le présente pas comme si c’était le jeu du siècle !
Et sinon Metroid Prime 4, on en parle ?
Bonne journée !
Personnellement, Kirby Air Riders + Hyrule Wariors 3 + Metroid Prime 4 + Fire Emblem Fortune's Weave d'ici mi-2016, ça me va amplement.
J'espère que Metroid prime aura le droit aux mêmes honneurs ...
En attendant malgré tout le talent de sakurai j'achèterais pas le jeu j'accroche pas du tout dessus et j'aurais préféré voir le bonhomme faire autre chose, un truc inédit comme il l avait fait sur 3ds avec kid Icarus
Après comme d’hab, les goûts et les couleurs.
Mais une heure, ça fait long surtout après le premier ND dédié au jeu. Il ne restera pas grand chose à découvrir, je trouve ça dommage.
je pense c'est propre aux jeux dirigés par Sakurai, je pense que c'est de son propre chef avec l'aval ensuite de Nintendo.
C'est des choses qu'on ne voit que sur Kirby..et Super Smash Bros Ultimate avant ça (les gens s'était d'ailleurs plaints à l'époque de la durée )
Je pense pas qu'il faille s'attendre à pareil pour Metroid Prime 4
