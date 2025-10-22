recherche
Une mise à jour surprise pour Pikmin 4
Il y avait finalement bien une annonce autour de la franchise Pikmin mais ni pour un Pikmin 5, ni même pour une upgrade Switch 2 de Pikmin 4 même si l'on parle effectivement de ce dernier : c'est bien sur Switch « 1 » que ce quatrième épisode s'offre aujourd'hui une mise à jour surprise.

Au programme, un mode ultra facile (les ennemis ne vous attaquent pas), un autre en difficile, une option pour prendre des photos et enfin l'arrivée des « Pikmin Déco » de Pikmin Bloom éparpillés dans les différents niveaux. A noter pour les possesseurs du jeu sur mobile que les Pikmin Déco pourront y être transférés.

C'est tout.

1
Qui a aimé ?
kevinmccallisterrr
publié le 22/10/2025 à 14:16 par Gamekyo
commentaires (6)
giru publié le 22/10/2025 à 14:31
Cool. Ça comprendra sûrement quelques améliorations Switch 2 comme pour d’autres titres (boost resolution) sans être une vraie version Switch 2.

Dommage d’ailleurs, le jeu ferait un bon candidat pour une Switch 2 Edition avec un DLC.

Sinon Pikmin 5 please
51love publié le 22/10/2025 à 14:33
J'y joue de temps en temps avec ma petite sur Switch 2, domm qu'ils aient pas profité de l'occasion pr un upgrade...


Ils vont nous faire le coup du DLC à 20 balle pour profiter du jeu dans sa version Switch 2
pimoody publié le 22/10/2025 à 14:48
J’espère au moins un patch Switch 2 pour la résolution.

Apparement il y aurait aussi une histoire de mode de caméra en mode terrain ?
ippoyabukiki publié le 22/10/2025 à 14:50
Ce jeu est déjà TRES beau sur switch 1. Un travail d'optimisation absolument fou (en docké, je n'ai pas testé en portable)
newtechnix publié le 22/10/2025 à 16:47
Alors est-ce que c'ets gratuit parce que internet depuis quelques semaines (mois) dénonce la systématicité du mode radin de nintendo? là est la question.


en tout cas question com, les mecs font n'imp...la vidéo mystère qu'ils avaient balancé auraient pu justement (ou du) faire partie d'un plan de com pour cette annonce.
masharu publié le 22/10/2025 à 17:07
newtechnix Nan c'est juste parce que c'est rien du tout comme ajout, Nintendo l'a déjà fait avant.
Fiche descriptif
Pikmin 4
4
Ils aiment
Nom : Pikmin 4
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : autre
