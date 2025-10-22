Une mise à jour surprise pour Pikmin 4

Il y avait finalement bien une annonce autour de la franchise Pikmin mais ni pour un, ni même pour une upgrade Switch 2 demême si l'on parle effectivement de ce dernier : c'est bien sur Switch « 1 » que ce quatrième épisode s'offre aujourd'hui une mise à jour surprise.Au programme, un mode ultra facile (les ennemis ne vous attaquent pas), un autre en difficile, une option pour prendre des photos et enfin l'arrivée des « Pikmin Déco » deéparpillés dans les différents niveaux. A noter pour les possesseurs du jeu sur mobile que les Pikmin Déco pourront y être transférés.C'est tout.