Une mise à jour surprise pour Pikmin 4

Il y avait finalement bien une annonce autour de la franchise Pikmin mais ni pour un Pikmin 5, ni même pour une upgrade Switch 2 de Pikmin 4 même si l'on parle effectivement de ce dernier : c'est bien sur Switch « 1 » que ce quatrième épisode s'offre aujourd'hui une mise à jour surprise.
Au programme, un mode ultra facile (les ennemis ne vous attaquent pas), un autre en difficile, une option pour prendre des photos et enfin l'arrivée des « Pikmin Déco » de Pikmin Bloom éparpillés dans les différents niveaux. A noter pour les possesseurs du jeu sur mobile que les Pikmin Déco pourront y être transférés.
Dommage d’ailleurs, le jeu ferait un bon candidat pour une Switch 2 Edition avec un DLC.
Sinon Pikmin 5 please
Ils vont nous faire le coup du DLC à 20 balle pour profiter du jeu dans sa version Switch 2
Apparement il y aurait aussi une histoire de mode de caméra en mode terrain ?
en tout cas question com, les mecs font n'imp...la vidéo mystère qu'ils avaient balancé auraient pu justement (ou du) faire partie d'un plan de com pour cette annonce.