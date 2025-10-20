Avatar - Frontiers of Pandora : une petite vidéo pour montrer la vue à la troisième personne (DLC gratuit)

Comme indiqué par le passé, Ubisoft prendra garde à ne pas louper une nouvelle fois le coche face à la sortie au cinéma du troisième film Avatar (19 décembre) et s'il n'était pas possible d'offrir un nouveau jeu, c'estqui sera remis sous les projecteurs avec une mise à jour surprise le 5 décembre ajoutant le mode NG+ et surtout la possibilité d'y jouer à la troisième personne, avec contrôles et animations revus.Rappelons en outre qu'une nouvelle extension, en lien avec le film, sortira à la même date que ce dernier (19 décembre donc, prix encore inconnu).