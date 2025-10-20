recherche
News / Blogs
Avatar - Frontiers of Pandora : une petite vidéo pour montrer la vue à la troisième personne (DLC gratuit)
Comme indiqué par le passé, Ubisoft prendra garde à ne pas louper une nouvelle fois le coche face à la sortie au cinéma du troisième film Avatar (19 décembre) et s'il n'était pas possible d'offrir un nouveau jeu, c'est Avatar : Frontiers of Pandora qui sera remis sous les projecteurs avec une mise à jour surprise le 5 décembre ajoutant le mode NG+ et surtout la possibilité d'y jouer à la troisième personne, avec contrôles et animations revus.

Rappelons en outre qu'une nouvelle extension, en lien avec le film, sortira à la même date que ce dernier (19 décembre donc, prix encore inconnu).



2
Qui a aimé ?
bogsnake, tynokarts
publié le 20/10/2025 à 17:14 par Gamekyo
commentaires (7)
ippoyabukiki publié le 20/10/2025 à 17:32
Dommage que ca soit avatar, ca aurait pu etre cool. Mais cette licence est meme derriere harry potter dans la liste des licences qui ne m'interessent absolument pas.
derno publié le 20/10/2025 à 17:55
c'est interessant mais le vrai truc qui aurait été cool pour le jeu c'est de pouvoir choisir son camp entre les humains ou les navis....maintenant je dit ça mais il est fort probable que contractuellement ça leur étaient interdit.
djfab publié le 20/10/2025 à 18:02
Malgré ses défauts j'ai pris un réel plaisir à explorer Pandora ! Faudra que je teste à la 3ème personne pour voir si c'est mieux.
mattewlogan publié le 20/10/2025 à 18:45
C cool en vrais
pharrell publié le 20/10/2025 à 19:04
Je déteste les films Avatar mais j’avoue qu’à la 3ème personne ça rend bien.

Ça donne presque envie…

Je suis 100% team vue 3ème personne! J’espère qu’ils vont proposer la même avec Indiana Jones !
tynokarts publié le 20/10/2025 à 19:05
On peut jouer en mode coop a deux
churos45 publié le 20/10/2025 à 19:57
Ça aurait dû être dispo day one mais c'est déjà ça
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Avatar : Frontiers of Pandora
1
Ils aiment
Nom : Avatar : Frontiers of Pandora
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Massive Entertainment
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo