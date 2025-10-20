recherche
Where Winds Meet prépare sa sortie en vidéo
Dans un mois de novembre bien plus calme que l'actuel, le studio chinois Everstone placera son Where Winds Meet le 14 sur PC et PlayStation 5, un ambitieux F2P (comme bien des F2P aujourd'hui) avec un immense monde ouvert, une tonne de quêtes principales comme annexes, et un système de combat carré en apparence. Et comme le veut la tradition, l'essentiel du jeu pourra se faire en solo, mais libre à vous de faire certaines choses en coopération à 4, on imagine même obligatoirement dans le cas de certains events.

Pour ceux que ça intéresserait, la version mobile semble être bloquée en Chine (où le jeu est disponible depuis presque un an).

publié le 20/10/2025 à 07:28 par Gamekyo
adamjensen publié le 20/10/2025 à 08:39
Dommage que ce sois un F2P, il y avait moyen de faire un bon truc.
ouken publié le 20/10/2025 à 08:42
pc dirreccccccct
grizzzlee publié le 20/10/2025 à 13:29
Chi-nah
Where Winds Meet
3
Ils aiment
Nom : Where Winds Meet
Support : PC
Editeur : NetEase
Développeur : N.C
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
