Where Winds Meet prépare sa sortie en vidéo

Dans un mois de novembre bien plus calme que l'actuel, le studio chinois Everstone placera sonle 14 sur PC et PlayStation 5, un ambitieux F2P (comme bien des F2P aujourd'hui) avec un immense monde ouvert, une tonne de quêtes principales comme annexes, et un système de combat carré en apparence. Et comme le veut la tradition, l'essentiel du jeu pourra se faire en solo, mais libre à vous de faire certaines choses en coopération à 4, on imagine même obligatoirement dans le cas de certains events.Pour ceux que ça intéresserait, la version mobile semble être bloquée en Chine (où le jeu est disponible depuis presque un an).