Deux petites pubs pour Metroid Prime 4 Beyond
Il est indéniable qu'un coup d'accélérateur niveau communication sera donné d'ici le lancement de Metroid Prime 4 Beyond le 4 décembre, peut-être au travers d'un Direct dédié, mais en attendant, accueillez quelques petites secondes de gameplay supplémentaires avec deux publicités portées par le joueur le moins content du monde.

Deux pubs qui servent surtout à mettre en avant deux des apports de la version Switch 2, à savoir le 120FPS en dock, et le mode souris pour ceux qui aiment cette configuration.



publié le 23/10/2025 à 06:47 par Gamekyo
cyr publié le 23/10/2025 à 06:56
Ok........
amario publié le 23/10/2025 à 07:02
Je vois toujours pas l'intérêt du mode souris lorsqu'il y a un pointeur
mattewlogan publié le 23/10/2025 à 08:35
À tester
rogeraf publié le 23/10/2025 à 08:56
Jouer en 720p 120 fps j'en avais rever.
lz publié le 23/10/2025 à 09:47
rogeraf : n’importe quoi c’est 1080/120 fps
mrvince publié le 23/10/2025 à 10:32
Il me fait un peu peur mais j'ai envie d'y croire. L'attente, le reboot... On croise les doigts...
sasquatsch publié le 23/10/2025 à 11:07
Jespere que la version N1 soit de qualité
yamine publié le 23/10/2025 à 12:17
Le jeu sera en 900p 60fps en dock et 720p en portable sur la 1 comme pour le remastered donc aucun souci. Perso ce sera sur la 1.
giru publié le 23/10/2025 à 12:30
Vivement qu’ils arrêtent de saouler avec leur mode souris. Le jeu a intérêt à être excellent à la manette Pro.
sasquatsch publié le 23/10/2025 à 13:27
yamine ok merci. Cest un bon point de départ
rogeraf publié le 23/10/2025 à 14:48
lz Upscale ?
