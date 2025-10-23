Fallout 4 : Anniversary Edition annoncé

Bon bah finalement, pas de Fallout 3 Remastered malgré les insistantes rumeurs mais c'est peut-être pour plus tard (et il faut dire que Virtuos, qui a sorti de remake graphique cette année, n'est pas non plus une machine à gaz), mais à la place et pour s'appuyer un minimum sur la proche Saison 2 de la série, voici Fallout 4 : Anniversary Edition.
Prévu le 10 novembre sur PC, PS5/4, XBS/One puis courant 2026 pour la première fois sur Nintendo Switch 2, cette réédition comprendra le jeu de base, ses 6 extensions et, comme avec Skyrim dans le même genre d'édition, 150 éléments du Creation Club avec nouvelles quêtes, nouvelles options de gameplay, armes inédites et même de nouveaux chiens !
Une fois c'était déjà trop, j'ai même failli ne pas le finir.
C'est même pas un RPG, c'est un pur jeu d'action.
Une insulte à la Saga.
Une pur Chiasse...
C'est le même jeu, juste dans un autre pack.
Y a que les bonus du Creation Club mais libre à toi d'acheter toi-même des trucs qui t'intéresse dedans (quand c'est pas gratuit pour certains).