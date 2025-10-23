recherche
News / Blogs
Fallout 4 : Anniversary Edition annoncé
Bon bah finalement, pas de Fallout 3 Remastered malgré les insistantes rumeurs mais c'est peut-être pour plus tard (et il faut dire que Virtuos, qui a sorti de remake graphique cette année, n'est pas non plus une machine à gaz), mais à la place et pour s'appuyer un minimum sur la proche Saison 2 de la série, voici Fallout 4 : Anniversary Edition.

Prévu le 10 novembre sur PC, PS5/4, XBS/One puis courant 2026 pour la première fois sur Nintendo Switch 2, cette réédition comprendra le jeu de base, ses 6 extensions et, comme avec Skyrim dans le même genre d'édition, 150 éléments du Creation Club avec nouvelles quêtes, nouvelles options de gameplay, armes inédites et même de nouveaux chiens !



1
Qui a aimé ?
colt
publié le 23/10/2025 à 19:30 par Gamekyo
commentaires (12)
cyr publié le 23/10/2025 à 19:32
Pourquoi pas. Mais j'attendrai qu'il soit a 30€ max
yani publié le 23/10/2025 à 19:48
C'est les moddeurs qui vont être content si c'est une update à nouveau....
dono56 publié le 23/10/2025 à 19:51
Les textures sur ps5 seront elles plus belles que dans le jeu d'origine sur ps4 ?
icebergbrulant publié le 23/10/2025 à 19:57
Et un Fallout 5, c’est trop demandé ?!
adamjensen publié le 23/10/2025 à 20:01
J'ai déjà donner, non merci.
Une fois c'était déjà trop, j'ai même failli ne pas le finir.
C'est même pas un RPG, c'est un pur jeu d'action.
Une insulte à la Saga.
Une pur Chiasse...
zanpa publié le 23/10/2025 à 20:18
Poubelle
liberty publié le 23/10/2025 à 20:23
Mais les joueurs ayant la première version auront le droit à un patch gratuit ou payant ?
shanks publié le 23/10/2025 à 20:43
liberty
C'est le même jeu, juste dans un autre pack.

Y a que les bonus du Creation Club mais libre à toi d'acheter toi-même des trucs qui t'intéresse dedans (quand c'est pas gratuit pour certains).
jeanouillz publié le 23/10/2025 à 20:54
C'était un jeu franchement moyen... on veut le prochain elder scroll, pas ça
roivas publié le 23/10/2025 à 21:00
Si ly'a une version physique sur Switch 2 n'est pas une key card ou un code in a box, je repasserais ptet à la caisse
junaldinho publié le 23/10/2025 à 21:47
Un des plus mauvais. Dommage
kakazu publié le 23/10/2025 à 22:54
Ya eu que ça comme annonce?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Fallout 4 : Anniversary Edition
0
Ils aiment
Nom : Fallout 4 : Anniversary Edition
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Bethesda Softworks
Genre : FPS-RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo