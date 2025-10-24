Hyrule Warriors - Les Chroniques du Sceau : nouvelle bande-annonce à 2 semaines de la sortie
On se disait bien que Nintendo était étrangement silencieux sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau à deux semaines du lancement, mais l'éditeur réagit aussi vite avec la publication d'une nouvelle bande-annonce ne nous apprenant rien de plus que ce que l'on savait déjà : un troisième Musô pour la licence, ici faisant office de préquelle à Tears of the Kingdom pour mieux mettre en avant la princesse.
Sortie prévue le 6 novembre, exclusivement sur Switch 2.
Celui la peut-être que je le ferais. Mais le poids du jeux, 45 go me refroidi un peu....
Ça sera pas du day one. J'attendrais des retours, presse et joueurs.
Sur switch j'ai fais l'erreur d'acheter 5 jeux en boîte, dont mario kart 8....
Je ne referais pas cet erreur.
Tu paye le jeu moins cher en plus a la sortie