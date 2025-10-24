recherche
Hyrule Warriors - Les Chroniques du Sceau : nouvelle bande-annonce à 2 semaines de la sortie
On se disait bien que Nintendo était étrangement silencieux sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau à deux semaines du lancement, mais l'éditeur réagit aussi vite avec la publication d'une nouvelle bande-annonce ne nous apprenant rien de plus que ce que l'on savait déjà : un troisième Musô pour la licence, ici faisant office de préquelle à Tears of the Kingdom pour mieux mettre en avant la princesse.

Sortie prévue le 6 novembre, exclusivement sur Switch 2.

publié le 24/10/2025 à 15:04 par Gamekyo
commentaires (7)
rogeraf publié le 24/10/2025 à 15:22
J'adore cette D.A. Ca promet !!!
cyr publié le 24/10/2025 à 15:40
J'ai fait le premier sur wii u. J'ai pas fait le second sur switch.

Celui la peut-être que je le ferais. Mais le poids du jeux, 45 go me refroidi un peu....

Ça sera pas du day one. J'attendrais des retours, presse et joueurs.
wickette publié le 24/10/2025 à 16:24
cyr mais il est pas en GKC
link49 publié le 24/10/2025 à 17:40
J'ai vraiment hâte!!!!
hir0k publié le 24/10/2025 à 18:00
cyr prend le en physique, plus de probleme de stockage comme ca
cyr publié le 24/10/2025 à 18:02
hir0k je peux pas, j'ai déjà cyberpunk en boîte.

Sur switch j'ai fais l'erreur d'acheter 5 jeux en boîte, dont mario kart 8....

Je ne referais pas cet erreur.
hir0k publié le 24/10/2025 à 18:06
cyr ah ? je comprend pas pk c'est un probleme mais ok ^^'.

Tu paye le jeu moins cher en plus a la sortie
Fiche descriptif
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Nom : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Omega Force
Genre : action
