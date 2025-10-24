recherche
MOUSE P.I. for Hire a sa nouvelle date
A peine reporté, MOUSE : P.I. for Hire bénéficie déjà d'une nouvelle date de sortie, pour la première fois bien fixe et ce sera pour le 19 mars 2026 (tous supports). Nous verrons néanmoins d'ici-là si c'était une franche bonne idée de réclamer un petit billet aux joueurs la même semaine que les lancements de Crimson Desert et Saros.

En voici en tout cas une nouvelle bande-annonce.

4
Qui a aimé ?
colt, ouken, nicolasgourry, belmoncul
publié le 24/10/2025 à 06:45 par Gamekyo
commentaires (9)
thauvinho publié le 24/10/2025 à 07:08
Ce ne sera pas Day 1 du coup pour moi, prio absolue à Crimson Desert
colt publié le 24/10/2025 à 08:01
ouken publié le 24/10/2025 à 08:13
Day one osef pour moi de crimson
mattewlogan publié le 24/10/2025 à 08:52
Crimson evidence
sasquatsch publié le 24/10/2025 à 09:30
Day one ou year one...ca revient au même
En tout cas j'espère que sur le long il tiendra comme fps une fois passé l'effet wuaow.

Car par ex. Suis sur good bye Carole qui est visuellement magnifique...mais les mechaniques de jeu et la lourdeur des mouvements sont simplement d'un autre temps...mais on avance tout de meme car on veut voir la suite
magnetic publié le 24/10/2025 à 09:56
sasquatsch
Pas vraiment pareil pour les devs, la période la plus propice à la vente de leur jeu c'est la 1ère semaine, l'effet bouche à oreille, des news sur le jeu qui font un peu de bruit, les ventes qui font remonter le jeu dans la liste des jeux steam etc

Alors un petit achat day one pour lancer le jeu plus tard ca fonctionne bien aussi ^^
micheljackson publié le 24/10/2025 à 11:45
sur OLED ça va être magnifique
rogeraf publié le 24/10/2025 à 13:40
Crimson Desert, MOUSE P.I. seront Day ONE. Je vais meme peu être attendre Crimson Desert en version nexgen, ca serait quand même mieux que de se prendre un 1200p sur la version Serie X ...
sasquatsch publié le 24/10/2025 à 14:18
magnetic oui et non...
Je comprends le concept soutiens les devs et je le fais là ou jestime a l'avance que c'est mérité, genre tj en physique baldurs gate3, thalos principle 2, AW2, silksong, ou le dernier acquit bye sweet carole...qui est justement ma semi déception car beau a mourir baignant dans des souvenirs de dessins d'enfance en clash avec des mécaniques de jeu...de mon enfance aussi...
Donc ce qui me fait dire... les days/month one...cest toujours cette prise de risque...
Mnt vu le prix de 20€....je ne rechigne pas...mais jamais je prendrai ce genre de risque sur des jeux a 50€...
