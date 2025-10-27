Dragon Quest I & II HD-2D : petit trailer à J-3

Plusieurs sorties auront lieu pour cette dernière semaine du mois d'octobre, dont Dragon Quest I & II HD-2D Remake dont voici quelques visuels et surtout une bande-annonce, là pour prouver que malgré le strict minimum niveau narration (on parle de produits de base vieux de 40 ans quand même), quelques efforts seront fait pour des soucis de modernité, jusqu'à la carotte d'une nouvelle fin pour Dragon Quest II.
C'est prévu ce 30 octobre sur tous les supports, avec déjà un prochain rendez-vous signé pour février 2026 avec la sortie du (nouveau) remake de Dragon Quest VII. Faut bien manger en attendant du neuf...
En tout cas je le prends direct, une fois que je termine suikoden 2 hd