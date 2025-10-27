Dragon Quest I & II HD-2D : petit trailer à J-3

Plusieurs sorties auront lieu pour cette dernière semaine du mois d'octobre, dontdont voici quelques visuels et surtout une bande-annonce, là pour prouver que malgré le strict minimum niveau narration (on parle de produits de base vieux de 40 ans quand même), quelques efforts seront fait pour des soucis de modernité, jusqu'à la carotte d'une nouvelle fin pourC'est prévu ce 30 octobre sur tous les supports, avec déjà un prochain rendez-vous signé pour février 2026 avec la sortie du (nouveau) remake de. Faut bien manger en attendant du neuf...