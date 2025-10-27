recherche
Project TAL : encore du AAA venu du Corée du Sud
Comme d'autres avant lui, l'éditeur sud-coréen Wemade ne compte plus reposer son CV uniquement sur des jeux en ligne (ou du mobile) en annonçant Project TAL, une expérience cette fois PC/PS5 bien AAA bien solo, dont voici de premiers visuels et une bien jolie bande-annonce.

On a encore le temps de voir les choses s'affiner dans un sens ou dans l'autre sur le plan technique vu que le lancement n'est pas attendu avant 2027, au moins de se dire que bien des consoleux y joueront directement sur la prochaine génération, mais en attendant, on semble partir vers une sorte de Dragon's Dogma au moins sur certains points, avec du médiéval-fantastique et un système d'alliés IA avec pour chacun sa spécialité.

publié le 27/10/2025 à 09:00 par Gamekyo
commentaires (14)
magneto860 publié le 27/10/2025 à 09:05
J’ai trouvé le sens de la raison qui m’entraîne --> []
ouken publié le 27/10/2025 à 09:08
putain c'est magnnnniffffiuqqqeee!!!
cyr publié le 27/10/2025 à 09:25
wickette publié le 27/10/2025 à 09:45
Zzz.

Très joli au passage SI le jeu ressemble vraiment à ça et sort réellement mais bon…DMC/souls + DA comme d’habitude, je sature et depuis un moment
mattewlogan publié le 27/10/2025 à 09:51
C’est joli, mais bon on a le temps de voir venir
midomashakil publié le 27/10/2025 à 09:56
allez un très bon jeux pour la ps6 ^^
amario publié le 27/10/2025 à 10:04
Faut que les correns arrêtent de présenter des trailers s'appelant "Projet bidul" serieux, ils peuvent pas attendre de bien avancer dans le jeu et avoir le nom définitive avant de balancer un trailers ?
djfab publié le 27/10/2025 à 10:33
Magnifique, vivement !
akinen publié le 27/10/2025 à 10:51
J’attends surtout le jeu sur le flic et l’uncharted like.

Parce que les « animated » BTA, c’est pas que j’suis lassé, c’est surtout que j’ai vu le phénomène arriver à vitesse grand V et j’ai jamais sauté dans l’train. Donc OSEF sur 20
kratoszeus publié le 27/10/2025 à 10:59
magneto860 oh la ref
nosphor68 publié le 27/10/2025 à 11:24
magneto860
Ce Soir Je Prends Le Large , sans Savoir où je Vais !!!
zekk publié le 27/10/2025 à 11:34
wickette
marcelpatulacci publié le 27/10/2025 à 12:08
RTX 5090 au jeu:

vas-y doucement stp je suis vierge
jenicris publié le 27/10/2025 à 12:17
midomashakil il est deja officialisé sur PS5
Fiche descriptif
Project TAL
0
Ils aiment
Nom : Project TAL
Support : PC
Editeur : Wemade
Développeur : Madngine
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
