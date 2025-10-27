Project TAL : encore du AAA venu du Corée du Sud

Comme d'autres avant lui, l'éditeur sud-coréen Wemade ne compte plus reposer son CV uniquement sur des jeux en ligne (ou du mobile) en annonçant, une expérience cette fois PC/PS5 bien AAA bien solo, dont voici de premiers visuels et une bien jolie bande-annonce.On a encore le temps de voir les choses s'affiner dans un sens ou dans l'autre sur le plan technique vu que le lancement n'est pas attendu avant 2027, au moins de se dire que bien des consoleux y joueront directement sur la prochaine génération, mais en attendant, on semble partir vers une sorte deau moins sur certains points, avec du médiéval-fantastique et un système d'alliés IA avec pour chacun sa spécialité.