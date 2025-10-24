recherche
Le remake de Halo sous Unreal Engine 5 est officialisé, également sur PlayStation 5
Davantage qu'un secret de polichinelle à ce niveau, le remake du tout premier Halo sera bien au rapport pour les 25 ans de la franchise et de la marque Xbox elle-même, avec donc la sortie de ce tout juste annoncé Halo : Campaign Evolved pour courant 2026, forcément sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass, mais également sur PlayStation 5, marquant l'arrivée de la franchise sur support Sony.

Outre une refonte sous Unreal Engine 5 pour mieux se préparer pour l'avenir, cette nouvelle version offrira :

- La campagne toujours jouable en solo, à 2 (split-screen) et pour la première fois à 4 en ligne.
- Toutes les options de total cross-play.
- De nouvelles armes, véhicules et ennemis tirés d'autres jeux (dont l'épée énergétique).
- De nouveaux modificateurs pour le fun.
- Un level design revu dans certain niveaux.
- Doublage refait.
- Fonction sprint.
- Une mini-campagne préquelle inédite faite de 3 missions.

Par contre comme on s'y attendait, le multi ne semble pas au rendez-vous, apparemment pour laisser place à un produit GAAS, probablement en F2P.



5
Qui a aimé ?
spontexes, link49, ouken, mithrandir, hebuspsa
publié le 24/10/2025 à 21:11 par Gamekyo
commentaires (31)
negan publié le 24/10/2025 à 21:15
Ca commence a faire trop pour 2026 coté Xbox .

Curieux de savoir qui va sauter en 2027
krash publié le 24/10/2025 à 21:16
Halo sur PS5, je vais péter mon crane
bennj publié le 24/10/2025 à 21:17
"à 2 (split-screen)" > uniquement sur console

krash premier post depuis 4 ans et ca chiale. T'as bien fait de revenir
link571 publié le 24/10/2025 à 21:19
La seul licence avec les futurs Gears que je voulais faire du coter de la xboite. Cool
krash publié le 24/10/2025 à 21:21
bennj Comment va l'ancien ?
ravyxxs publié le 24/10/2025 à 21:26
bennj
jeanouillz publié le 24/10/2025 à 21:27
Et pas sur Switch 2 ?
losz publié le 24/10/2025 à 21:31
Pas terrible techniquement.
spartan1985 publié le 24/10/2025 à 21:33
Mon premier jeu physique sur Xbox et 25 piges plus tard ce se sera sûrement le dernier que j'acheterais en physique sur Series X. J'espère qu'il y aura une p'tain de version collector.
skuldleif publié le 24/10/2025 à 21:34
D1 gamepass coop splitscreen avec le frero lets go!
sonilka publié le 24/10/2025 à 21:37
Osef total. Pourtant je suis fan de la licence. Mais c'est encore un remake du 1. Et quand en plus tu sais qu'il n'y a pas de multi ...
vyse publié le 24/10/2025 à 21:38
sonilka c'est pas le 2eme remake ?
jem25 publié le 24/10/2025 à 22:02
negan

Fable tout simplement
leonr4 publié le 24/10/2025 à 22:13
Brian Jarrard, directeur de la communauté Halo :
« Halo sera sur PlayStation à l'avenir »


https://x.com/geoffkeighley/status/1981827562960789995
metroidvania publié le 24/10/2025 à 22:24
losz pas besoin de plus arrêtez vos connerie au bout d'un moment si vous voulez pas que le JV se crache
idd publié le 24/10/2025 à 22:27
dommage la demo de 13 minutes c'est en difficulté débutant parce qu'on se rend pas compte de l'IA sournoise du mode légendaire
grospich publié le 24/10/2025 à 22:41
Techniquement c'est pas terrible.
losz publié le 24/10/2025 à 22:41
metroidvania Bah ca à la gueule d'un jeu AA quoi, c'est dommage pour un jeu comme Halo, bon après normal c'est un remake, ils ont pas du mettre un gros budget.
patrickleclairvoyant publié le 24/10/2025 à 22:51
J’espère que la masterchief collection sortira aussi sur ps5
rendan publié le 24/10/2025 à 22:52
Ooooh F.. day oneeee!!!
icebergbrulant publié le 24/10/2025 à 22:55
krash Tu es vivant ?
Re-bienvenue et surtout bienvenue sur PS5
marcelpatulacci publié le 25/10/2025 à 00:12
ça ressemble plus a Deluxe Remaster que remake. Graphiquement dans la norme je trouve.
bladagun publié le 25/10/2025 à 00:50
Ça m'a jamais donné envie et même en regardant le vidéos de gameplay, ça a toujours l'air claqué au sol halo, donc même si sur ps5 non merci
kratoszeus publié le 25/10/2025 à 02:31
Qu ils abandonnent le hardware
ratchet publié le 25/10/2025 à 04:30
Bon bah PS5 direct
derno publié le 25/10/2025 à 05:41
oui, bon ça ressemble à un jeu unreal, c'est propre, mais sortit du skin halo ça pourrait être n'importe quel jeu.

Et respect pour le culot de microsoft d'avoir laissé se doublage français complètement pêté dans la première video....ceci dit faut bien que les milliards dépensé dans l'IA commence à servir à quelques choses.
mattewlogan publié le 25/10/2025 à 05:45
negan sans compter les tier
Trop de gros jeux 2026
shambala93 publié le 25/10/2025 à 05:58
Pas de switch 2 ???
ouken publié le 25/10/2025 à 06:27
Putain day one le rêve !!!!!
mithrandir publié le 25/10/2025 à 06:51
Vraiment génial, trop hâte de voir les 3 nouvelles missions et c'est tellement beau sérieux, je vais compter les jours
taiko publié le 25/10/2025 à 06:51
La flotte et l'océan sont magnifiques. L'éclairage est sympa. Le reste un peu mwerf...
Je crois que j'ai envie de garder cet halo intact dans mes souvenirs tellement je l'ai retourné mille fois dans tous les sens à l'époque.
Fiche descriptif
Halo : Campaign Evolved
0
Ils aiment
Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Copyright © Gamekyo