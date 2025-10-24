Le remake de Halo sous Unreal Engine 5 est officialisé, également sur PlayStation 5
Davantage qu'un secret de polichinelle à ce niveau, le remake du tout premier Halo sera bien au rapport pour les 25 ans de la franchise et de la marque Xbox elle-même, avec donc la sortie de ce tout juste annoncé Halo : Campaign Evolved pour courant 2026, forcément sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass, mais également sur PlayStation 5, marquant l'arrivée de la franchise sur support Sony.
Outre une refonte sous Unreal Engine 5 pour mieux se préparer pour l'avenir, cette nouvelle version offrira :
- La campagne toujours jouable en solo, à 2 (split-screen) et pour la première fois à 4 en ligne.
- Toutes les options de total cross-play.
- De nouvelles armes, véhicules et ennemis tirés d'autres jeux (dont l'épée énergétique).
- De nouveaux modificateurs pour le fun.
- Un level design revu dans certain niveaux.
- Doublage refait.
- Fonction sprint.
- Une mini-campagne préquelle inédite faite de 3 missions.
Par contre comme on s'y attendait, le multi ne semble pas au rendez-vous, apparemment pour laisser place à un produit GAAS, probablement en F2P.
Curieux de savoir qui va sauter en 2027
krash premier post depuis 4 ans et ca chiale. T'as bien fait de revenir
Fable tout simplement
« Halo sera sur PlayStation à l'avenir »
https://x.com/geoffkeighley/status/1981827562960789995
Re-bienvenue et surtout bienvenue sur PS5
Et respect pour le culot de microsoft d'avoir laissé se doublage français complètement pêté dans la première video....ceci dit faut bien que les milliards dépensé dans l'IA commence à servir à quelques choses.
Trop de gros jeux 2026
Je crois que j'ai envie de garder cet halo intact dans mes souvenirs tellement je l'ai retourné mille fois dans tous les sens à l'époque.