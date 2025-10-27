Cthulhu : The Cosmic Abyss donne des nouvelles

Nous sommes en période Halloween et à défaut de pouvoir nous proposer cette semaine son, Nacon en fait tout de même la promotion avec cette nouvelle bande-annonce résumant suffisamment bien les choses : une expérience semi-narrative (mais avec des énigmes) qui enverra Noah dans les profondeurs de l'océan à la recherche d'un certain mal ancien pouvant faire perdre la raison à quiconque s'en approche (mais de quoi peut-on parler ?…).Une médaille de l'audace en passant : Nacon est l'un des premiers à annoncer une sortie pour le printemps 2026 (avril précisément) car à un moment, on ne va pas laisser 3 mois de champ libre à. S'il sort dans les temps déjà.