Cthulhu : The Cosmic Abyss donne des nouvelles
Nous sommes en période Halloween et à défaut de pouvoir nous proposer cette semaine son Cthulhu : The Cosmic Abyss, Nacon en fait tout de même la promotion avec cette nouvelle bande-annonce résumant suffisamment bien les choses : une expérience semi-narrative (mais avec des énigmes) qui enverra Noah dans les profondeurs de l'océan à la recherche d'un certain mal ancien pouvant faire perdre la raison à quiconque s'en approche (mais de quoi peut-on parler ?…).

Une médaille de l'audace en passant : Nacon est l'un des premiers à annoncer une sortie pour le printemps 2026 (avril précisément) car à un moment, on ne va pas laisser 3 mois de champ libre à GTA VI. S'il sort dans les temps déjà.

publié le 27/10/2025 à 08:27 par Gamekyo
ouken publié le 27/10/2025 à 08:52
vr vue comme c'est moche non?
shanks publié le 27/10/2025 à 08:54
ouken
C'est pas moche, c'est Nacon.
ouken publié le 27/10/2025 à 08:56
on dirais un jeux VR vraiment en plus , dommage j’adore l'univers
nikolastation publié le 27/10/2025 à 09:14
Moche, perso, j'irai pas jusque là. Même si c'est pas transcendant, c'est certain. Reste que la DA, l'univers Lovecraft et la modélisation de l'univers ont l'air maitrisés. Hâte d'en voir plus.
Cthulhu : The Cosmic Abyss
Nom : Cthulhu : The Cosmic Abyss
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Big Bad Wolf
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
