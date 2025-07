Ubisoft : Yves Guillemot nomme à la tête de sa nouvelle (principale) division son propre fils Ubisoft : Yves Guillemot nomme à la tête de sa nouvelle (principale) division son propre fils

L'information, bien officielle, ne va pas redorer l'image d'Ubisoft mais pour maintenant, il n'y a visiblement plus grand-chose à perdre sur le sujet. Donc pour la nouvelle branche totalement indépendante en collaboration directe avec Tencent et qui va désormais superviser les principales franchises de la société (Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry), dont autant dire le coeur du catalogue, Yves Guillemot a nommé comme co-PDG… son propre fils, Charlie Guillemot, dont les principales lignes du CV sont la direction d'un studio mobile et la fondation d'une société Web3 & cryptomonnaie.



Notons tout de même qu'il sera au même rang que Christophe Derennes, un peu plus habitué à la fonction avec 35 ans d'expérience dont le statut d'ancien boss d'Ubisoft Montréal.



Concernant Charlie Guillemot, il a rapidement répondu au début de polémique chez Variety : « Oui, je suis le fils d'Yves. Je ne le cache pas. Mais ma nomination ne répond pas uniquement à des liens familiaux ; elle répond aux besoins actuels d'Ubisoft. […] J'ai passé les dix dernières années à acquérir de l'expérience, tant au sein d'Ubisoft qu'en dehors, à diriger des équipes, à gérer des marques et à m'adapter aux changements d'un secteur en constante évolution. […] Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas mon nom, mais le travail qui nous attend. »



Bonne chance à lui, et on s'attend en 2026 à avoir des nouvelles de Far Cry 7 et Assassin's Creed HEXE (sans oublier le remake de Black Flag entre temps).