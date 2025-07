Malgré les ventes moyennes de Slitterhead, son créateur compte déjà rebondir avec un autre projet

Keiichiro Toyoma le reconnaît sans détour : l'étrangen'a pas rencontré un grand succès, et sans vouloir donner le moindre chiffre, la boîte souhaitait des ventes un peu plus porteuses sans toutefois affecter la motivation de l'équipe se permettant d'annoncer qu'un nouveau projet a été lancé. Et ce ne sera pas une suite du précité.Le créateur desouhaite d'ailleurs explorer un autre genre, tentative qu'il a déjà effectué par le passé avec la franchise(là encore sans grand succès, malgré la qualité), et affirme avoir retenu quelques leçons en terme de marketing pour tenter la prochaine fois de décrire à quoi s'attendre.En passant, si vous êtes curieux,est actuellement à -50 % (29,99€).