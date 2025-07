[RUMEUR] Premiers détails sur Call of Duty 2027 [RUMEUR] Premiers détails sur Call of Duty 2027

L'insider bien connu du milieu « Call of », The Ghost of Hope de son pseudo, révèle les premiers détails du lointain Call of Duty 2027 pris cette fois en main par Sledgehammer et qui ne sera aucunement un Advanced Warfare 2 mais une nouvelle sous-franchise. Donc ni Black Ops, ni Modern Warfare.



On parle néanmoins d'une ère moderne où l'accent sera mis sur les possibilités de déplacement et parkour (sans jetpack) jusqu'à pousser un peu plus le corps-à-corps, dont des gros coups de pieds/poings façon karaté. Oui. Autre détail, le mode Zombie passera exceptionnellement à la trappe pour une remise en avant du mode Get High de Modern Warfare III, ce qui effectivement irait de paire avec le parkour. Et vu que certaines rumeurs évoquaient justement une future tentative F2P autonome du mode Zombies…



A confirmer comme d'habitude et rappelons selon les mêmes sources, qui pour l'heure ne semblent pas s'être trompé avec Black Ops 7, que Call of Duty 2026 serait sous-titré Modern Warfare 사 et aurait pour cadre Corée du Nord et Corée du Sud. Il s'agirait en outre du premier épisode à sortir sur Xbox Next Gen (sans garantir que cette dernière sera présente fin 2026 dans les bacs).