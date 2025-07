Jez Corden : techniquement, The Elder Scrolls VI est dans un état ''quasiment jouable'' Jez Corden : techniquement, The Elder Scrolls VI est dans un état ''quasiment jouable''

Lointain est le jour où nous pourrons prendre en main The Elder Scrolls VI (nous aurons même peut-être d'ici-là un remaster Next Gen de GTA VI, c'est dire), mais les choses avancent dans l'ombre du moins selon les propos de Jez Corden qui rapporte qu'à l'heure actuelle, le projet est dans un état « quasiment jouable ».



Alors évidemment, selon la façon de créer un jeu (propre à chacun), ce terme ne signifie pas grand-chose et on peut considérer comme « jouable » un projet avec un milliard de bugs, des graphismes en alpha et 10 % de contenu implémenté incluant les systèmes de jeu, mais reste qu'il s'agit néanmoins d'une étape importante dans le développement qui a au moins le mérite de prouver que le chantier n'a subit aucun reboot.



Plus qu'à assembler toutes les pièces du titanesque LEGO pour allez, laisser un espoir pour 2028 ?...