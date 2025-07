Virtuos : derrière les paillettes, de nouveaux licenciements et un rapprochement avec l'IA générative Virtuos : derrière les paillettes, de nouveaux licenciements et un rapprochement avec l'IA générative

Depuis bien des années, Virtuos a acquis une certaine notoriété dans sa capacité à s'allier aux plus grands pour proposer des portages de qualité, notamment sur Switch 1, jusqu'à devenir peu à peu une sorte de Bluepoint-bis en se tournant vers les remakes graphiques de gros AAA, dernièrement The Elder Scrolls IV : Oblivion, et dans quelques semaines Metal Gear Solid Delta.



Tous les voyants semblent au vert, du moins en surface, car notre Gautoz national (ex-Gamekult, désormais Origami) rapporte que malgré un bel avenir en apparence, la boîte va elle aussi être touché par une vague de licenciements, de l'ordre de 300 têtes abattues soit environ 7 % des effectifs, dont une majorité dans la branche chinoise (environ 200 employés), le reste ailleurs dont en France (probablement là où se situe la source du dossier on imagine).



La cause, vous la connaissez : toujours plus de rentabilité… et un lent chemin pris vers les technologies IA dont les sources rapportent que plusieurs employés sont désormais dans l'obligation de faire des stages dédiés sur le sujet. Des stages qui on l'imagine pourront conduire à la création de nouveaux outils IA qui remplaceront ceux qui les ont conçus, comme chez King. Triste monde.



Gautoz rapporte en outre que, probablement pour briller un peu plus sur le devant de la scène, le contrat avec Oblivion Remake s'est fait en faveur de Microsoft : aucune royalties sur les ventes, et un besoin de très haute qualité voulue par Virtuos (par rapport à ses habitudes), au point de causer un gel des salaires pour les économies.