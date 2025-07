MachineGames : vers un Indiana Jones 2 ?

On sait que ça va vous paraître très ironique mais ce n'est pas parce qu'une entreprise licencie dans certains domaines qu'elle ne doit pas recruter dans d'autres. Sur ce point, même si Xbox a pour le moins tranché dans le gras plus tôt cet été, d'autres éléments ont besoin de renfort et tech4gamers a repéré que Zenimax cherchait un « Senior Concept Artist » pour intégrer MachineGames.Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en plus d'une expérience dans le domaine JV (encore heureux), l'élu devra aussi avoir une certaine connaissance du cinéma et de la pop culture, poussant à envisager la possibilité d'une future mise en place d'unqui correspondrait à merveille.Pour rappel, selon plusieurs profils LinkedIn, MachineGames travaillait sur deux autres projets parallèlement à celui du premier, mais l'un d'eux a été annulé. Il pourrait aussi bien s'agir deque d'unpréalablement teasé par l'équipe.